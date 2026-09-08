Из-за угрозы обрушения Мергасовский дом в Казани могут разобрать и воссоздать
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Мергасовский дом в Казани находится в аварийном состоянии и может обрушиться на соседние здания и проезжую часть. Единственный способ сохранить объект культурного наследия — разобрать его и воссоздать заново, заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Гущин подчеркнул, что речь не идет о сносе — это спасение памятника. По его словам, в зоне риска находятся дома 22А и 24 по улице Кави Наджми, а также дом №16 по Дзержинского и проезжая часть. Эти угрозы необходимо срочно минимизировать.
В Татарстане уже есть опыт разбора и воссоздания исторических сооружений. Подобным образом работали с пряслами на объекте ЮНЕСКО — Казанском Кремле. Шестое и седьмое прясла, выходящие на площадь Тысячелетия, признали аварийными из-за подтоплений и отклонения от вертикали на 40 сантиметров, тогда потребовались срочные меры.
Документация, касающаяся сохранения Мергасовского дома, ранее была представлена комитетом на обсуждение.
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