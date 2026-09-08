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Из-за угрозы обрушения Мергасовский дом в Казани могут разобрать и воссоздать

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Из-за угрозы обрушения Мергасовский дом в Казан...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Мергасовский дом в Казани находится в аварийном состоянии и может обрушиться на соседние здания и проезжую часть. Единственный способ сохранить объект культурного наследия — разобрать его и воссоздать заново, заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Гущин подчеркнул, что речь не идет о сносе — это спасение памятника. По его словам, в зоне риска находятся дома 22А и 24 по улице Кави Наджми, а также дом №16 по Дзержинского и проезжая часть. Эти угрозы необходимо срочно минимизировать.

В Татарстане уже есть опыт разбора и воссоздания исторических сооружений. Подобным образом работали с пряслами на объекте ЮНЕСКО — Казанском Кремле. Шестое и седьмое прясла, выходящие на площадь Тысячелетия, признали аварийными из-за подтоплений и отклонения от вертикали на 40 сантиметров, тогда потребовались срочные меры.

Документация, касающаяся сохранения Мергасовского дома, ранее была представлена комитетом на обсуждение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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