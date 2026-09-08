После капремонта за 258 млн школа в Тукаевском районе впечатлила Ахметова

В поселке Новый Тукаевского района капитально отремонтировали школу 1975 года постройки. Обновленное учебное заведение осмотрел исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета РТ.

Здание 1975 года постройки получило новый фасад и кровлю, внутри выполнили отделку, заменили двери и окна. Инженерные коммуникации — отопление, водоснабжение, канализацию, электрику, связь и вентиляцию — тоже обновили. Работы велись по госпрограмме «Развитие образования», стоимость проекта составила более 258 млн рублей.

Раньше школа ни разу за 50 лет не проходила капремонт, внутри сохранялись деревянные полы и побелка на потолках. Теперь здесь создали цифровую среду: в кабинетах появились интерактивные панели и маркерные доски, в вестибюле — стенд об истории школы и ее наставниках. Сейчас в учебном заведении занимаются 575 детей, а половина педагогов когда-то сами были его учениками.

В день приезда Ахметова ученики писали диктант на русском и татарском языках — акцию приурочили ко Дню языков народов России. Гостю также продемонстрировали викторину, посвященную творчеству Тукая. В школе большое внимание уделяют сохранению родных языков, особенно татарского.

Ахметов высоко оценил и саму школу, и ее коллектив, назвав педагогов сильными и творческими. Он также отметил, что Тукаевский район активно участвует в госпрограммах: только за год здесь построили около 200 тысяч квадратных метров жилья. Развитие инфраструктуры — дорог, газоснабжения, электричества, водоснабжения и транспорта — должно поспевать за строительством, добавил он. Модернизация школы соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».