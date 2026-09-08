Технологии

Nothing OS 5.0 на Android 17 доступна в тестовой версии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компания Nothing выпустила тестовую сборку Nothing OS 5.0 на базе Android 17. Как пишет Ferra, это одно из самых масштабных обновлений для смартфонов бренда за последние годы.

Главная особенность — встроенный ИИ-конструктор приложений. Пользователь описывает словами нужную программу, и система создаёт её прямо на устройстве. Также появилось отдельное приложение для управления Glyph, новые виджеты и улучшенная производительность.

Обновление охватит большинство современных моделей: Phone (3), (4a), (4a) Pro, (3a), (3a) Pro, (2a), (2a) Plus, (3a) Lite, (4b) и CMF Phone 2 Pro. Владельцы Phone (1), Phone (2) и CMF Phone 1 обновление не получат. Для Phone (3a) Lite и CMF Phone 2 Pro бета-версия не предусмотрена.

Первыми тестовую версию получили владельцы Phone (3). В течение следующих 4–6 недель она станет доступна для остальных устройств. Стабильный релиз ожидается позже.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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