Nothing OS 5.0 на Android 17 доступна в тестовой версии

Компания Nothing выпустила тестовую сборку Nothing OS 5.0 на базе Android 17. Как пишет Ferra, это одно из самых масштабных обновлений для смартфонов бренда за последние годы.

Главная особенность — встроенный ИИ-конструктор приложений. Пользователь описывает словами нужную программу, и система создаёт её прямо на устройстве. Также появилось отдельное приложение для управления Glyph, новые виджеты и улучшенная производительность.

Обновление охватит большинство современных моделей: Phone (3), (4a), (4a) Pro, (3a), (3a) Pro, (2a), (2a) Plus, (3a) Lite, (4b) и CMF Phone 2 Pro. Владельцы Phone (1), Phone (2) и CMF Phone 1 обновление не получат. Для Phone (3a) Lite и CMF Phone 2 Pro бета-версия не предусмотрена.

Первыми тестовую версию получили владельцы Phone (3). В течение следующих 4–6 недель она станет доступна для остальных устройств. Стабильный релиз ожидается позже.