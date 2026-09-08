Магистрант САФУ получил грант на создание виртуальной лаборатории для дронов

Магистрант Северного Арктического федерального университета (САФУ) Андрей Филиппов выиграл грант в размере 500 тысяч рублей всероссийского конкурса "Умник-2026" на создание виртуальной лаборатории для испытаний дронов. Об этом сообщили ТАСС в вузе.

Разрабатываемая система представляет собой отечественную интегрированную среду аэромеханического моделирования и верификации систем управления мультироторных беспилотников. Планируется, что большая часть натурных испытаний будет перенесена в виртуальную среду, что позволит проводить их безопасно и экономно. Зарубежные симуляторы не адаптированы к российским реалиям и имеют ограничения по лицензиям, отметили в университете.

В состав платформы войдут физический движок для расчета поведения дрона, SITL-мост для проверки реальной полетной прошивки, модуль конфигурации аппарата и 3D-визуализатор полета с телеметрией. Система будет универсальной и совместимой с различными типами дронов, а открытая архитектура позволит развивать продукт и подключать сторонние решения.

Проект поддержан Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта "Технологии". Срок реализации — один год, по итогам которого планируется выпустить программное обеспечение с большей частью запланированного функционала.