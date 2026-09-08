Технологии

Магистрант САФУ получил грант на создание виртуальной лаборатории для дронов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Магистрант Северного Арктического федерального университета (САФУ) Андрей Филиппов выиграл грант в размере 500 тысяч рублей всероссийского конкурса "Умник-2026" на создание виртуальной лаборатории для испытаний дронов. Об этом сообщили ТАСС в вузе.

Разрабатываемая система представляет собой отечественную интегрированную среду аэромеханического моделирования и верификации систем управления мультироторных беспилотников. Планируется, что большая часть натурных испытаний будет перенесена в виртуальную среду, что позволит проводить их безопасно и экономно. Зарубежные симуляторы не адаптированы к российским реалиям и имеют ограничения по лицензиям, отметили в университете.

В состав платформы войдут физический движок для расчета поведения дрона, SITL-мост для проверки реальной полетной прошивки, модуль конфигурации аппарата и 3D-визуализатор полета с телеметрией. Система будет универсальной и совместимой с различными типами дронов, а открытая архитектура позволит развивать продукт и подключать сторонние решения.

Проект поддержан Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта "Технологии". Срок реализации — один год, по итогам которого планируется выпустить программное обеспечение с большей частью запланированного функционала.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Интересное в Казани

час назад

80 рублей за литр солярки: рассказываем, на чем экономит казанский бизнес в 2026 году

какими гербицидами обрабатывают борщевик

Не у нас

день назад

Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше

Гид по Казани

3 дня назад

Полезные сервисы: решения для жизни, работы и повседневных задач

строительство сауны под ключ недорого в Санкт-Петербурге

Не у нас

18 часов назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Кулинария

день назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Кулинария

день назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке

Не у нас

4 часа назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Кулинария

19 часов назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат
Технологии
3 часа назад

Bluetooth и Wi-Fi помогают хакерам похищать данные смартфонов без сети

Хакеры могут похищать данные со смартфонов без ...

Кулинария

2 минуты назад

Тушеная капуста получается водянистой и бледной: одна привычка мешает ей нормально приготовиться

Полезное

3 часа назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке

Новости Татарстана

58 минут назад

После капремонта за 258 млн школа в Тукаевском районе впечатлила Ахметова

Новости Казани

2 часа назад

Остановочный ремонт на «Казаньоргсинтезе» сделает факелы ярче
На Земле началась первая магнитная буря сентября
Технологии
4 часа назад

На Земле началась первая магнитная буря сентября

Технологии

2 часа назад

Утекли эскизы складного смартфона Motorola с широким экраном

Технологии

2 часа назад

Студия «ГетДевелопмент» анонсировала FPS «Квантовый контроль» с релизом в 2029

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане шесть церквей и две мечети обретут статус памятников
Гид по Казани
4 дня назад

Когда готовить не хочется: лучшие доставки еды