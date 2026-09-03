Засохший батон не отправляю в мусор: одна простая заливка превращает его в сладкий завтрак

Подсохший батон хорошо подходит для сладкой запеканки: после заливки он снова становится мягким внутри, а сверху успевает подрумяниться. Для этого не нужны ни тесто, ни сложная подготовка — достаточно нарезать хлеб, залить молочно-яичной смесью и поставить в духовку.

Особенно удобно использовать батон, который уже стал суховатым, но еще не имеет постороннего запаха или следов плесени.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я режу батон кусочками толщиной примерно 2 см. Слишком тонкие быстро размокают, а более толстые лучше сохраняют форму после запекания».

Что понадобится

На форму 20×20 см:

батон — 300–350 г;

молоко — 400 мл;

яйца — 3 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

корица — ½ ч. л. по желанию;

яблоко или горсть изюма — по желанию.

Как приготовить

Нарежьте батон. Сделайте кусочки примерно по 2 см и уложите их в смазанную сливочным маслом форму. Сделайте заливку. Смешайте яйца, молоко, сахар и ванильный сахар до однородности. Сильно взбивать не нужно. Залейте хлеб. Равномерно распределите смесь по батону и оставьте на 10 минут. За это время сухие кусочки впитают часть жидкости. Добавьте начинку. При желании разложите между кусочками тонкие ломтики яблока или предварительно промытый изюм. Сверху можно посыпать корицей. Запекайте. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25–30 минут. Проверьте готовность. Верх должен подрумяниться, а заливка между кусочками — схватиться. После духовки оставьте запеканку на 5–10 минут.

Почему сухой батон подходит лучше свежего

Свежий хлеб быстро размокает и может превратиться в плотную влажную массу. Подсохший батон лучше впитывает молочно-яичную смесь, но при этом сохраняет структуру.

Важно не заливать хлеб слишком большим количеством жидкости. Кусочки должны хорошо пропитаться, но не плавать в форме.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После заливки слегка прижимаю верхние кусочки ложкой, чтобы они тоже намокли. Но не перемешиваю батон — так запеканка получается аккуратнее».

Подавать такой завтрак можно теплым, с ягодами, йогуртом или небольшим количеством меда.

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