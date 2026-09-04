Windows 11 к 2026 году получила более гибкий «Пуск» и быстрый поиск

К 2026 году Windows 11 стала, по мнению SlashGear, заметно более завершённой: Microsoft улучшила поиск, меню «Пуск» и позволила гибко настраивать интерфейс. Несмотря на претензии пользователей к частым сбоям, навязчивым нейросетям и рекламе, авторы признали прогресс ОС.

Среди значимых изменений — возможность приостанавливать установку обновлений на срок до 35 дней. Также в систему вернули плавающую панель задач: её можно тонко настраивать и размещать в любом месте рабочего стола, как в Windows 10. Работа встроенного поиска стала стабильнее и быстрее.

В 2026-м Microsoft дала пользователям больше контроля над «Пуском»: ключевое меню системы и его характерная черта теперь настраиваются тщательнее. Компания учла критику и уменьшила число кнопок с нейросетевыми функциями в программах. Первичная настройка системы после установки тоже упростилась.

«Вся система кажется более оптимизированной, чем раньше, что замечательно для пользователей», — подвели итог обозреватели SlashGear. До этого MakeUsOf рассказывал о готовящейся функции защиты памяти в Windows 11, которая замедлит игры, но усложнит доступ вредоносного ПО к важным компонентам ОС.