Экономика

В июне 2026 года средняя зарплата выше 200 тысяч рублей была в пяти сферах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в июне 2...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В июне 2026 года средняя зарплата более 200 тыс. рублей зафиксирована в пяти сферах, сообщает РИАМО.

По данным Росстата, которые приводит ТАСС, такие доходы отмечены в производстве табачных изделий и в работе воздушного и космического транспорта.

Согласно сведениям РИАМО, более 200 тыс. рублей в среднем получают в финансовой и страховой отраслях, а также при добыче нефти и природного газа.

Предполагается, что в следующем году работодатели могут сократить административный персонал и менеджеров среднего звена.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Осенний гид по Казани: места, события и впечатления

клопы в детском саду

Кулинария

день назад

Черствый хлеб не выбрасываю: замачиваю в яичной смеси — на завтрак получается лучше обычных гренок

Интересное в Казани

2 дня назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты

обучение плиточников в Нижнем Новгороде

Гороскопы

день назад

С 10 сентября все изменится: сразу четыре астрологических события повлияют на знаки зодиака

Новости Татарстана

13 часов назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Кулинария

день назад

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни

Не у нас

день назад

Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки

Новости Татарстана

8 часов назад

Родным Раиса Метшина направили соболезнования от Администрации Раиса Татарстана
Новости Татарстана
54 минуты назад

Около 25 тонн фруктов и овощей без маркировки сняли с продажи в Лениногорске

Прокуратура Татарстана выявила на базе в Ленино...

Технологии

28 минут назад

«Газпромнефть — смазочные материалы» начала выпуск смазок для горной отрасли

Интересное в Казани

20 часов назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

Технологии

час назад

Windows 11 к 2026 году получила более гибкий «Пуск» и быстрый поиск

Технологии

час назад

MWS Cloud первой в России запустила в своем облаке модель GLM-5.3
Вирусное приложение о рыбалке обошлось жителю Ч...
Новости Татарстана
час назад

Вирусное приложение о рыбалке обошлось жителю Челнов в 73 тысячи рублей

Кулинария

час назад

Сырники красивые снаружи, но сырые в середине: сильный огонь здесь только мешает

Не у нас

2 часа назад

SHOT: несколько российских семей отравились в пятизвездочном отеле Турции

Не у нас

2 часа назад

Фефелова и Валов получили 65,33 балла за ритм-танец на юниорском ГП
Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется...
Интересное в Казани
4 дня назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов