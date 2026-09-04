В июне 2026 года средняя зарплата выше 200 тысяч рублей была в пяти сферах

В июне 2026 года средняя зарплата более 200 тыс. рублей зафиксирована в пяти сферах, сообщает РИАМО.

По данным Росстата, которые приводит ТАСС, такие доходы отмечены в производстве табачных изделий и в работе воздушного и космического транспорта.

Согласно сведениям РИАМО, более 200 тыс. рублей в среднем получают в финансовой и страховой отраслях, а также при добыче нефти и природного газа.

Предполагается, что в следующем году работодатели могут сократить административный персонал и менеджеров среднего звена.