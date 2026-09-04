Технологии

QR Switch подала против Telegram патентный иск из-за QR-входа

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Компания QR Switch подала иск к Telegram из-за ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания QR Switch, зарегистрированная в 2024 году в Калифорнии, подала судебный иск к Telegram в связи с авторизацией по QR-коду. Правообладатель утверждает, что мессенджер без согласия использует технологию, защищённую двумя патентами США 2013 и 2016 годов. Сумма претензий не раскрыта; по оценке опрошенных «Известиями» юристов, она теоретически может достигать десятков миллионов долларов, но суд ещё не установил факт нарушения.

Спорная функция привычна пользователям, которые входят в веб-версию Telegram или приложение на компьютере: на экране появляется код, пользователь сканирует его мобильным приложением Telegram и подтверждает вход. Такой способ избавляет от ручного ввода логина, пароля или одноразового кода. В судебном заявлении создателем разработки назван американский физик Уэсли Будвилл, передавший QR Switch права на патенты; компания требует разумного роялти, проценты и судебные расходы.

Нью-йоркский адвокат Мартин Бозмаров считает наиболее вероятным досудебное урегулирование, сумма которого, по его словам, может составить от десятков тысяч до нескольких миллионов долларов. В действиях QR Switch он видит признаки патентного троллинга: серию претензий к крупным ответчикам, удобную юрисдикцию и требование разумного роялти без заранее названной суммы. До Telegram компания судилась со структурами Walmart и QuikTrip, а в конце марта 2026 года подала иск к Toyota; разбирательство с Walmart прекращено, спор с Toyota ещё не рассмотрен.

Отключение QR-входа юристы считают маловероятным. Адвокат Михаил Гусев пояснил, что даже при доказанном нарушении суд обычно назначает компенсацию, а запрет технологии нарушил бы баланс интересов сторон и миллионов пользователей; решение по иску будет действовать только в США, поскольку патенты американские. «Известия» направили запросы судебным представителям QR Switch и Telegram, на момент публикации ответов не поступило.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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