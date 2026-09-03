Маринованные помидоры трескаются после первой заливки: дело не всегда в слишком горячей воде

При домашнем консервировании бывает достаточно первой заливки, чтобы кожица на помидорах лопнула. Обычно в этом сразу обвиняют кипяток, но температура воды — лишь одна из причин. На результат влияют зрелость плодов, плотность кожицы, перепад температур и даже то, насколько одинаковые помидоры оказались в одной банке.

Особенно легко повреждаются перезрелые плоды с мягкой мякотью. Неудачным может оказаться и сочетание холодных помидоров, только что принесенных из прохладного помещения, с очень горячей водой. Чем резче нагревается кожица, тем выше вероятность, что она не выдержит расширения мякоти.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для одной банки я стараюсь выбирать примерно одинаковые по размеру плотные помидоры. Если плоды были в холодильнике или холодном помещении, сразу заливать их кипящей жидкостью не начинаю — сначала даю им немного согреться».

Какие помидоры лучше отбирать

Для маринования удобнее брать небольшие или средние плотные плоды примерно одинаковой степени зрелости. Они должны быть целыми, без вмятин, трещин и размягченных участков.

Переспелые помидоры лучше оставить для соуса, сока или другого блюда. Даже при аккуратной заливке их кожица и размягченная мякоть хуже выдерживают нагрев.

Перед консервированием плоды тщательно моют. Заодно каждый помидор удобно осмотреть еще раз: небольшая трещина возле плодоножки после горячей заливки способна заметно увеличиться.

Почему трещина появляется именно от горячей воды

Когда горячая жидкость попадает на относительно холодный плод, его наружные и внутренние ткани прогреваются не одновременно. Это создает дополнительную нагрузку на кожицу.

Поэтому значение имеет не только температура заливки, но и исходная температура самих овощей. Помидоры комнатной температуры переносят горячую жидкость лучше, чем сильно охлажденные.

Встречается и прием с небольшим проколом кожицы возле места крепления плодоножки зубочисткой. Он может снизить вероятность растрескивания некоторых плодов, однако абсолютной гарантии не дает — перезрелый или поврежденный помидор способен лопнуть независимо от прокола.

Как сделать первую заливку аккуратнее

Горячую воду лучше направлять не мощной струей непосредственно на один помидор, а вливать постепенно, стараясь попадать ближе к стенке банки. Сама банка при этом должна быть подготовлена к горячему содержимому.

Если рецепт предполагает метод горячих заливок, не стоит самовольно сильно снижать температуру маринада ради сохранения кожицы. В домашнем консервировании безопасность важнее идеального внешнего вида продукта: концентрацию кислоты, количество соли и сахара, объем банок и режим обработки следует брать из проверенного рецепта и соблюдать без произвольных изменений.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я не пытаюсь спасти от трещин уже очень мягкие помидоры. На маринование отправляю плотные плоды, а самые спелые сразу откладываю на еду или переработку. Такой отбор дает более предсказуемый результат, чем любые хитрости во время заливки».

Полностью исключить отдельные трещины сложно: многое зависит от сорта и плотности кожицы. Но одинаковые крепкие плоды, отсутствие резкого температурного контраста и аккуратная заливка заметно уменьшают вероятность того, что половина помидоров потеряет форму еще до закрытия банок.

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