Цифровой ID «Макс» упростил заселение в 122 отелях Татарстана
Гостиницы Татарстана начали заселять постояльцев без бумажных документов. В 122 отелях республики появилась возможность регистрации по цифровому ID через мессенджер «Макс», сообщили в Министерстве цифрового развития РТ.
Цифровой ID формируется в приложении на основе подтверждённой учётной записи «Госуслуг». Он полностью заменяет паспорт при оформлении в отеле.
Технологию подключили гостиницы с номерным фондом больше 50 номеров. Она работает в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском и других районах республики. Всего к сервису присоединились 122 отеля.
Гость просто показывает QR-код на стойке регистрации. Заселение занимает несколько секунд. При этом код обновляется каждые 30 секунд, поэтому чужие люди не смогут им воспользоваться.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец