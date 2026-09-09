Новости Татарстана

Цифровой ID «Макс» упростил заселение в 122 отелях Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Гостиницы Татарстана начали заселять постояльцев без бумажных документов. В 122 отелях республики появилась возможность регистрации по цифровому ID через мессенджер «Макс», сообщили в Министерстве цифрового развития РТ.

Цифровой ID формируется в приложении на основе подтверждённой учётной записи «Госуслуг». Он полностью заменяет паспорт при оформлении в отеле.

Технологию подключили гостиницы с номерным фондом больше 50 номеров. Она работает в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском и других районах республики. Всего к сервису присоединились 122 отеля.

Гость просто показывает QR-код на стойке регистрации. Заселение занимает несколько секунд. При этом код обновляется каждые 30 секунд, поэтому чужие люди не смогут им воспользоваться.

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