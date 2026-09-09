«Яндекс Музыка» будет помечать созданные нейросетью треки

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начнет маркировать композиции, созданные с использованием искусственного интеллекта. О нововведении пресс-служба платформы рассказала ТАСС, а заметку опубликовало издание «Бийский рабочий».

Правообладатели должны будут указывать, применялись ли нейросети при создании трека. Если такие данные не переданы, но система детекции обнаружит вероятность участия ИИ, сервис поставит пометку «Возможно, трек создан с использованием ИИ». В остальных случаях, когда использование искусственного интеллекта подтверждено, композиция получит метку «Трек полностью или частично создан с использованием ИИ».

Вместе с этим в рекомендациях появится настройка «Меньше ИИ», позволяющая слушателям реже сталкиваться с контентом, созданным нейросетями. Руководитель сервиса Александра Сагалович заявила, что прозрачность и ответственное использование ИИ — важные условия для развития творчества и музыкальной индустрии.

По оценке платформы, доля ИИ-контента составляет 4,4% всего каталога, а среди новых релизов — около 27%. Этот показатель держится примерно на одном уровне в последние месяцы.