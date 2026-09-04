Пюре готовлю без привычного холодного молока: какая одна мелочь заметно меняет его текстуру

Картофель сварился до мягкости, масло уже подготовлено, остается добавить молоко и размять клубни. Именно на этом этапе пюре иногда неожиданно становится плотнее и быстрее остывает. Причина может быть в температуре жидкости.

Молоко для пюре лучше предварительно подогреть. Теплое постепенно впитывается в горячий картофель и не охлаждает его в процессе разминания. В результате проще получить мягкую и однородную консистенцию без долгого перемешивания.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Молоко достаю из холодильника заранее или прогреваю непосредственно перед приготовлением. Не довожу до кипения — достаточно, чтобы оно стало хорошо теплым. И обязательно вливаю частями: так гораздо проще остановиться на нужной густоте».

Что понадобится

На 4 порции:

картофель — 1 кг;

молоко — 180–220 мл;

сливочное масло — 60 г;

соль — по вкусу;

вода — для варки.

Количество молока может немного отличаться: одни сорта картофеля впитывают его больше, другие требуют совсем немного жидкости.

Как приготовить нежное пюре

Подготовьте картофель. Очистите клубни и нарежьте примерно одинаковыми крупными кусками, чтобы они приготовились одновременно. Отварите. Залейте картофель водой, посолите после закипания и варите при умеренном кипении примерно 20–25 минут. Готовые кусочки должны легко протыкаться ножом. Полностью слейте воду. Верните кастрюлю с картофелем на выключенную горячую конфорку примерно на минуту. Остаточная влага испарится. Подогрейте молоко. Оно должно быть горячим или хорошо теплым, но кипятить его необязательно. Разомните картофель. Сначала используйте обычную толкушку без молока. Добавьте сливочное масло и снова аккуратно разомните. Влейте молоко частями. Добавляйте по несколько ложек, каждый раз перемешивая пюре. Не стоит выливать весь объем сразу — можно случайно получить слишком жидкую консистенцию. Сразу подавайте. Как только пюре стало однородным и воздушным, прекращайте перемешивать.

Почему пюре нельзя долго взбивать

Температура молока — не единственное, что влияет на результат. Картофель богат крахмалом, который при интенсивном механическом воздействии высвобождается из клеток. Поэтому долгое взбивание, особенно блендером, способно превратить нежное пюре в липкую и тягучую массу.

Обычная толкушка работает гораздо бережнее. Сначала картофель разминают практически насухо, а затем постепенно доводят до нужной консистенции теплым молоком и маслом.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Погружной блендер для картофельного пюре я не использую. Даже хорошая картошка после такой обработки может стать клейкой. Толкушка требует немного больше времени, зато текстуру контролировать намного проще».

Такое пюре лучше готовить непосредственно перед едой. Пока картофель остается горячим, масло и теплое молоко соединяются с ним особенно хорошо, а готовый гарнир получается мягким и сохраняет приятную текстуру.

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