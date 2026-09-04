Новости Татарстана

Вирусное приложение о рыбалке обошлось жителю Челнов в 73 тысячи рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Житель Набережных Челнов потерял 73 тысячи рубл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Житель Набережных Челнов лишился 73 тыс. рублей после того, как скачал на смартфон приложение для рыбаков. О случившемся сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По данным ведомства, вредоносная программа оказалась вирусом и открыла киберпреступникам доступ к мобильному банку 36-летнего мужчины. Деньги с его карты списали посторонние. Мужчина обратился в дежурную часть отдела полиции №3 «Центральный» УМВД России по Набережным Челнам. Сейчас по статье о хищении с банковского счета возбуждено уголовное дело.

В МВД напомнили: злоумышленники маскируют вредоносный код под самые обычные приложения — например, игровые руководства, рыболовные гиды, карты погоды или фитнес-трекеры. Татарстанцев призывают не скачивать программы по ссылкам из подозрительных сообщений, не давать приложениям доступ к СМС и не держать крупные суммы на картах, привязанных к телефону.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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