Суверенный фонд Норвегии предложил сократить вложения в госдолг США на $80 млрд

Управляющая компания крупнейшего в мире суверенного фонда Norges Bank Investment Management (NBIM) направила в Министерство финансов Норвегии письмо с рекомендацией сократить долю гособлигаций США в базовом индексе облигаций с 70% до 50%. По данным Financial Times, это может уменьшить вложения в казначейские бумаги США на $80 млрд.

В NBIM отметили, что хотят увеличить доходность инвестиций за счет других долговых обязательств.

По оценкам Financial Times, если рекомендация будет принята, общий объем гособлигаций в портфеле фонда сократится примерно на $106 млрд, причем основная часть придется на американские бумаги. Сейчас доля казначейских облигаций США в портфеле составляет чуть менее 26%.