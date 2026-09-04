Технологии

Белорусский бизнесмен подал в Роспатент заявку на товарный знак Twitter

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Виталий Дроздов подал в Роспатент заявку на тов...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Гражданин Белоруссии Виталий Дроздов 1 сентября подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Twitter. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Дроздов намерен использовать бренд для собственной соцсети.

В случае одобрения предприниматель сможет применять товарный знак при разработке программного обеспечения для виртуальных сред, создании сайтов и приложений для обмена сообщениями и файлами, а также для обработки и хранения данных.

Название Twitter известно по соцсети, запущенной в 2006 году. В октябре 2022 года ее купил Илон Маск, летом 2023-го платформу переименовали в X, а привычный логотип с синей птицей заменили на букву X. Исключительные права на бренд в России принадлежали Twitter, Inc. с июля 2012-го по февраль 2021-го; после этого компания повторную заявку не подавала. Корпорация X Corp., нынешний владелец соцсети, товарный знак X в РФ не регистрировала.

Доступ к бывшему Twitter на территории России ограничен Роскомнадзором с марта 2022 года.

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