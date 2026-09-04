«Газпромнефть — смазочные материалы» начала выпуск смазок для горной отрасли

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» начала выпуск высокотехнологичных смазок для горной промышленности, сообщает «Российская газета». Продукция дефицитна из-за сложного производства, доступного ограниченному числу компаний. Смазки защищают горно-обогатительную и карьерную технику от износа при добыче алмазов, угля и руды.

Рецептуру разработали инженеры Научно-исследовательского центра «Газпромнефть — смазочные материалы». Они проанализировали потребности машиностроителей и создали формулу с инновационным пакетом присадок.

Для защиты открытых зубчатых передач тяжелой горной техники создана серия пластичных смазок Gazpromneft Grease AlX OG. Составы рассчитаны на высокие нагрузки и сложные условия эксплуатации.

Новая линейка алюминиевых смазок предотвращает коррозию и окисление металлов, снижает механический износ и не допускает заклинивания механизмов.