Кулинария

Помидоры стали мягкими и в салат уже не годятся: отправляю на сковороду с яйцами и сыром

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Мягкие помидоры можно быстро приготовить на ско...

Про Казань

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Мягкие спелые помидоры быстро теряют привлекательный вид: нарезать их в салат уже неудобно, зато для горячих блюд такая текстура совсем не мешает. Если плоды не испорчены, их можно нарезать, быстро выпарить лишний сок на сковороде и залить яйцами.

Сыр делает блюдо сытнее и связывает начинку, а помидоры дают достаточно сочности. Главное — сначала приготовить их отдельно несколько минут, иначе выделившаяся жидкость сделает яичную основу водянистой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Мягкие помидоры перед приготовлением обязательно проверяю. Если есть плесень, неприятный запах или признаки порчи, такие плоды не использую. А просто переспелые и потерявшие упругость отлично подходят для сковороды».

Что понадобится

  • помидоры — 400–450 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • репчатый лук — 1 небольшая головка;
  • сливочное или растительное масло — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • зелень — небольшой пучок.

Как приготовить помидоры с яйцами и сыром

  1. Подготовьте овощи. Помидоры нарежьте небольшими кусочками. Если внутри скопилось особенно много жидкого сока, часть его можно не отправлять на сковороду.
  2. Обжарьте лук. Мелко нарежьте его и готовьте с маслом около 2–3 минут, пока он слегка не размягчится.
  3. Добавьте помидоры. Увеличьте нагрев до среднего и готовьте без крышки примерно 4–6 минут. Часть жидкости должна испариться.
  4. Подготовьте яйца. Разбейте их в миску, добавьте соль и перец, слегка перемешайте вилкой. Сильно взбивать массу не требуется.
  5. Вылейте яйца на сковороду. Равномерно распределите их поверх помидоров. Уменьшите нагрев.
  6. Добавьте сыр. Натрите его на крупной терке и распределите сверху. Накройте сковороду крышкой.
  7. Доведите до готовности. Готовьте еще примерно 4–6 минут на небольшом огне. Яичная масса должна полностью схватиться, а сыр — расплавиться.

Почему помидоры лучше сначала обжарить

В спелых томатах много жидкости. Если сразу соединить их с яйцами, сок выделится во время приготовления и останется внутри блюда. В результате снизу будет скапливаться жидкость, а яйца придется держать на огне дольше.

Предварительное приготовление без крышки решает эту проблему. Часть влаги испаряется, вкус помидоров становится насыщеннее, и только после этого можно добавлять яйца.

Сильный огонь после добавления яиц уже не нужен. Низ быстро подгорит, пока верхняя часть останется сырой. Лучше уменьшить нагрев и дать блюду спокойно приготовиться под крышкой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не стараюсь полностью выпарить помидоры до густого соуса. Оставляю немного сока — тогда готовое блюдо получается нежным. Ориентир простой: на сковороде уже не должно быть отдельной лужицы жидкости».

Перед подачей достаточно добавить свежую зелень. За несколько минут мягкие помидоры превращаются в горячий завтрак или быстрый ужин, а продукты не приходится выбрасывать только из-за потерянной упругости.

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