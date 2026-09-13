Стоматолог Апресян связал состояние зубов с работой желудка и кишечника

Проблемы с зубами могут менять пищевые привычки и влиять на усвоение еды. Об этом Life.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ, стоматолог-ортопед и эксперт бренда «Корега» Самвел Апресян. По его словам, пищеварение начинается в полости рта, поэтому состояние зубов отражается на работе пищеварительной системы.

Если зубы повреждены или отсутствуют, а протез недостаточно стабилен, человеку может быть сложнее есть твёрдые продукты. В некоторых случаях это приводит к выбору более мягкой и однообразной пищи или к проглатыванию крупных кусочков. При боли, натирании или дискомфорте из-за протеза люди чаще выбирают каши и пюре, а со временем в рационе становится меньше свежих овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Стоматолог советует восстанавливать отсутствующие зубы и обсуждать с врачом подходящий вариант лечения. Также он рекомендует следить за качеством пережёвывания пищи, проверять состояние протезов и при необходимости использовать фиксирующие средства, поддерживать нормальную влажность полости рта и регулярно посещать стоматолога.

«Если вы заметили, что стали чаще выбирать только мягкую пищу, избегаете твёрдых продуктов или чувствуете дискомфорт после еды, стоит запланировать визит к стоматологу», — отметил Апресян. Консультация специалиста поможет оценить состояние зубов и протезов и при необходимости вернуть комфорт при приёме пищи.