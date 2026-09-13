Капусту нового урожая не тушу часами: режу тонко и готовлю быстрый пирог на сковороде

Молодая капуста хороша тем, что ей не требуется долгое тушение. Тонкие нежные листья успевают приготовиться прямо внутри теста, поэтому отдельная кастрюля для начинки не понадобится. Достаточно нашинковать капусту, смешать с простой основой и отправить всю массу на сковороду.

Получается что-то между заливным пирогом и большой капустной лепешкой: внутри мягко и сочно, а сверху появляется румяная корочка. Особенно удобно готовить такой пирог на завтрак или ужин, когда духовку включать не хочется.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для этого рецепта беру именно молодую капусту с тонкими листьями. Ее достаточно нашинковать почти прозрачными полосками и немного помять руками. Зимнюю плотную капусту я бы сначала слегка припустила на сковороде».

Что понадобится

молодая белокочанная капуста — 400 г;

яйца — 3 шт.;

кефир — 150 мл;

пшеничная мука — 120–140 г;

твердый сыр — 80 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

зеленый лук или укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное или сливочное масло — для сковороды.

Как приготовить капустный пирог

Нашинкуйте капусту. Нарежьте ее максимально тонкими полосками. Добавьте небольшую щепотку соли и слегка помните руками в течение минуты. Приготовьте основу. В отдельной миске соедините яйца с кефиром. Добавьте соль и перец. Введите муку. Смешайте ее с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. Основа должна получиться густой, но свободно перемешиваться ложкой. Добавьте начинку. Вмешайте капусту, рубленую зелень и примерно половину крупно натертого сыра. Массы из капусты будет визуально много — так и должно быть. Выложите на сковороду. Смажьте сковороду диаметром 22–24 см небольшим количеством масла. Распределите массу слоем одинаковой толщины. Готовьте под крышкой. Поставьте на небольшой огонь и оставьте примерно на 10–12 минут. Низ должен подрумяниться, а верх — заметно схватиться. Переверните пирог. Накройте сковороду большой плоской тарелкой, аккуратно переверните пирог, а затем верните его сырой стороной вниз. Посыпьте оставшимся сыром и готовьте еще 5–7 минут.

Почему капусту важно нарезать тонко

Крупные куски даже молодой капусты могут остаться жестковатыми к моменту, когда тесто уже приготовилось. Тонкая шинковка решает эту проблему: листья быстро размягчаются под крышкой благодаря пару, который остается внутри сковороды.

При этом сильно мять капусту с солью и оставлять ее надолго не стоит. Она начнет активно выделять сок, из-за которого середина пирога может получиться влажной.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая проблема с большим пирогом на сковороде — слишком сильный огонь. Снизу уже темная корочка, а середина еще жидкая. Поэтому сначала готовлю под крышкой на небольшом нагреве и переворачиваю только тогда, когда верх практически перестал быть текучим».

Готовому капустному пирогу лучше дать постоять 3–5 минут. За это время середина немного уплотнится, сыр перестанет тянуться слишком сильно, а большой пирог будет проще нарезать аккуратными кусочками.

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