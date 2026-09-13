Кулинария

Капусту нового урожая не тушу часами: режу тонко и готовлю быстрый пирог на сковороде

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Молодую капусту необязательно долго тушить для ...

Про Казань

Подписаться на Дзен.канал

Молодая капуста хороша тем, что ей не требуется долгое тушение. Тонкие нежные листья успевают приготовиться прямо внутри теста, поэтому отдельная кастрюля для начинки не понадобится. Достаточно нашинковать капусту, смешать с простой основой и отправить всю массу на сковороду.

Получается что-то между заливным пирогом и большой капустной лепешкой: внутри мягко и сочно, а сверху появляется румяная корочка. Особенно удобно готовить такой пирог на завтрак или ужин, когда духовку включать не хочется.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для этого рецепта беру именно молодую капусту с тонкими листьями. Ее достаточно нашинковать почти прозрачными полосками и немного помять руками. Зимнюю плотную капусту я бы сначала слегка припустила на сковороде».

Что понадобится

  • молодая белокочанная капуста — 400 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • кефир — 150 мл;
  • пшеничная мука — 120–140 г;
  • твердый сыр — 80 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • зеленый лук или укроп — небольшой пучок;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • растительное или сливочное масло — для сковороды.

Как приготовить капустный пирог

  1. Нашинкуйте капусту. Нарежьте ее максимально тонкими полосками. Добавьте небольшую щепотку соли и слегка помните руками в течение минуты.
  2. Приготовьте основу. В отдельной миске соедините яйца с кефиром. Добавьте соль и перец.
  3. Введите муку. Смешайте ее с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. Основа должна получиться густой, но свободно перемешиваться ложкой.
  4. Добавьте начинку. Вмешайте капусту, рубленую зелень и примерно половину крупно натертого сыра. Массы из капусты будет визуально много — так и должно быть.
  5. Выложите на сковороду. Смажьте сковороду диаметром 22–24 см небольшим количеством масла. Распределите массу слоем одинаковой толщины.
  6. Готовьте под крышкой. Поставьте на небольшой огонь и оставьте примерно на 10–12 минут. Низ должен подрумяниться, а верх — заметно схватиться.
  7. Переверните пирог. Накройте сковороду большой плоской тарелкой, аккуратно переверните пирог, а затем верните его сырой стороной вниз. Посыпьте оставшимся сыром и готовьте еще 5–7 минут.

Почему капусту важно нарезать тонко

Крупные куски даже молодой капусты могут остаться жестковатыми к моменту, когда тесто уже приготовилось. Тонкая шинковка решает эту проблему: листья быстро размягчаются под крышкой благодаря пару, который остается внутри сковороды.

При этом сильно мять капусту с солью и оставлять ее надолго не стоит. Она начнет активно выделять сок, из-за которого середина пирога может получиться влажной.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая проблема с большим пирогом на сковороде — слишком сильный огонь. Снизу уже темная корочка, а середина еще жидкая. Поэтому сначала готовлю под крышкой на небольшом нагреве и переворачиваю только тогда, когда верх практически перестал быть текучим».

Готовому капустному пирогу лучше дать постоять 3–5 минут. За это время середина немного уплотнится, сыр перестанет тянуться слишком сильно, а большой пирог будет проще нарезать аккуратными кусочками.

Может быть интересно

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Кусочек колбасы на всех не поделишь: натираю его в картошку — получается целая сковорода оладий

Полезное

21 час назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

могут ли тараканы залезть в ухо человека

Кулинария

день назад

Яблоки начали становиться мягкими: тушу их с корицей и прячу в тонкие блинчики

Интересное в Казани

3 дня назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов

ремонт плиты electrolux в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Тыкву режу кубиками и кладу к курице: сладковатый овощ заменяет привычную картошку

Кулинария

день назад

Макаронник с яйцом и сыром снова готовлю как в детстве: вчерашние рожки подходят даже лучше свежих

Кулинария

день назад

Драники получаются мягкими и бледными вместо хрустящих: что картошка успевает сделать до сковороды

Не у нас

19 часов назад

Прошло объяснение новых правил для таксистов и курьеров с 1 октября

Кулинария

день назад

Лаваш после сковороды становится жестким и ломким: одна мелочь помогает оставить его мягким
Новости Татарстана
час назад

В поселке Октябрьский возводят детсад на 260 мест: готовность — 78%

В поселке Октябрьский Зеленодольского района ст...

Технологии

38 минут назад

Ubtech запустила завод гуманоидных роботов мощностью 10 тыс. в год

Полезное

день назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

Технологии

час назад

Samsung Galaxy SmartTag 3 показали на слитых рендерах с новым дизайном

Не у нас

час назад

МВД: зависание и замедление телефона грозит обнаружением на нем вируса
В МИФИ предложили способ навигации авто без спу...
Технологии
2 часа назад

В МИФИ предложили способ навигации авто без спутников по датчикам и регистратору

Не у нас

час назад

Экс-биатлонист Васильев раскрыл отношение к нарушениям ПДД Алиной Загитовой

Технологии

час назад

DeepSeek V4.1-Flash обошла прошлый флагман в тестах на программирование

Не у нас

час назад

Эксперты рассказали, по каким деталям можно определить дипфейки
Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарста...
Полезное
6 дней назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке