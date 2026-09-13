Эксперт Синюков объяснил, почему один пароль на все сервисы опасен

Даже длинная и сложная комбинация символов не гарантирует защиты аккаунта от взлома. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Денис Синюков — Full Stack инженер, архитектор приложений, специалист по корпоративным IT-системам, fintech-разработке и автоматизации бизнес-процессов. По его словам, представление о хакере, который вручную подбирает пароль, давно устарело: сейчас злоумышленники работают автоматизированными инструментами, проверяя уже скомпрометированные логины и пароли на разных сайтах, поэтому риск сохраняется даже у тех, кто когда-то придумал надежную комбинацию.

Данные попадают к мошенникам несколькими путями. Один из самых распространенных — фишинговые сайты, имитирующие страницы банков, почтовых сервисов, маркетплейсов или социальных сетей: пользователь сам вводит учетные данные, думая, что находится на настоящем ресурсе. Еще один канал — утечки баз данных: если сервис плохо защищал информацию, она может оказаться в открытом доступе или на теневых площадках. Отдельную угрозу представляют зараженные устройства — вредоносные программы считывают нажатия клавиш, перехватывают данные из браузера или получают доступ к сохраненным учетным записям.

Самой опасной привычкой Синюков назвал использование одного и того же пароля на разных сервисах: утечка со второстепенного сайта позволяет автоматически проверить ту же пару логина и пароля в почте, банках, облачных хранилищах и личных кабинетах. Он рекомендует заводить уникальный пароль для каждого сервиса через менеджер паролей, включать двухфакторную защиту как минимум в почте, банковских сервисах, аккаунтах маркетплейсов и социальных сетей, а также регулярно обновлять операционную систему и приложения, не переходить по подозрительным ссылкам, не хранить пароли в заметках и мессенджерах и не вводить их на сайтах с сомнительным адресом.

Ранее руководитель группы информационной безопасности группы компаний InfoWatch Роман Алабин давал россиянам три совета для создания надежных паролей.