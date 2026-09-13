Технологии

Эксперт Синюков объяснил, почему один пароль на все сервисы опасен

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Даже длинная и сложная комбинация символов не гарантирует защиты аккаунта от взлома. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Денис Синюков — Full Stack инженер, архитектор приложений, специалист по корпоративным IT-системам, fintech-разработке и автоматизации бизнес-процессов. По его словам, представление о хакере, который вручную подбирает пароль, давно устарело: сейчас злоумышленники работают автоматизированными инструментами, проверяя уже скомпрометированные логины и пароли на разных сайтах, поэтому риск сохраняется даже у тех, кто когда-то придумал надежную комбинацию.

Данные попадают к мошенникам несколькими путями. Один из самых распространенных — фишинговые сайты, имитирующие страницы банков, почтовых сервисов, маркетплейсов или социальных сетей: пользователь сам вводит учетные данные, думая, что находится на настоящем ресурсе. Еще один канал — утечки баз данных: если сервис плохо защищал информацию, она может оказаться в открытом доступе или на теневых площадках. Отдельную угрозу представляют зараженные устройства — вредоносные программы считывают нажатия клавиш, перехватывают данные из браузера или получают доступ к сохраненным учетным записям.

Самой опасной привычкой Синюков назвал использование одного и того же пароля на разных сервисах: утечка со второстепенного сайта позволяет автоматически проверить ту же пару логина и пароля в почте, банках, облачных хранилищах и личных кабинетах. Он рекомендует заводить уникальный пароль для каждого сервиса через менеджер паролей, включать двухфакторную защиту как минимум в почте, банковских сервисах, аккаунтах маркетплейсов и социальных сетей, а также регулярно обновлять операционную систему и приложения, не переходить по подозрительным ссылкам, не хранить пароли в заметках и мессенджерах и не вводить их на сайтах с сомнительным адресом.

Ранее руководитель группы информационной безопасности группы компаний InfoWatch Роман Алабин давал россиянам три совета для создания надежных паролей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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