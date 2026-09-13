Технологии

ИИ выяснил, что сосуды начинают стареть первыми уже в 30 лет

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Международная группа учёных с помощью искусственного интеллекта проанализировала более 25 000 архивных медицинских снимков тканей под микроскопом. Результат показал: активное старение организма может стартовать уже в 30 лет, причём разные системы изнашиваются по собственным графикам. Раньше всех сдаёт сосудистая сеть — она лидирует по раннему старению.

ИИ обучали определять износ органов по их микроскопической структуре, обходясь без дорогих генетических тестов. Пока пищеварительная система держится стабильно, а репродуктивная ждёт своего часа, сосуды показывают ускоренное старение примерно с 30 лет. К 40 годам процессы перестройки сосудистой стенки вовсю идут на микроуровне даже у внешне здорового человека. Так как капилляры пронизывают каждый орган, их ранний износ нарушает питание остальных тканей и запускает эффект домино: к 50 годам это оборачивается преждевременным старением мозга, сердца и кожи.

Профилактика, по выводам исследования, должна быть адресной — с фокусом на защиту эндотелия, внутренней стенки сосудов. Именно в районе 30–35 лет траектории сосудистого здоровья резко расходятся: помогают ежегодный липидный профиль (холестерин, ЛПНП) и контроль артериального давления, которое разбивает стенку сосудов изнутри. Отдельная мишень — системное микровоспаление, главный признак старения тканей; его разжигают сахар и быстрые углеводы, повреждающие белки сосудистой стенки, а также хронический стресс и недосып, при которых избыток кортизола держит сосуды в спазме. Капиллярной сети нужен постоянный кровоток: кардионагрузки вроде быстрой ходьбы, бега и плавания сохраняют её эластичность.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и терапевт Татьяна Солнцева (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») называет защитой от старения капилляров и артерий антиоксиданты и полифенолы — они оберегают эндотелий от микровоспалений и не дают развиваться атеросклеротическим бляшкам. В топ-3 групп продуктов вошли клюква и тёмные ягоды (антоцианы и проантоцианидины), источники ресвератрола и ликопина — красный лук, виноград, томаты, а также зелень с лютеином и зеаксантином. Замыкают список ферментированные продукты: кефир, ряженка, натуральный йогурт, сыр, квашеная капуста и мочёные яблоки. Диетолог указывает норму — не менее 400–500 граммов овощей, ягод и фруктов в день.

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