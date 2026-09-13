Паспорта готовности к зиме получили 95% многоэтажек Татарстана
Паспорта готовности к отопительному периоду оформлены уже на 95% многоквартирных домов республики. Об этом на совещании в Доме правительства Татарстана сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. По его данным, работы еще идут в 885 домах, которые находятся в 34 муниципалитетах.
Котельные подготовлены почти полностью — на 99%. Однако 23 объекта в Казани и один в Лениногорском районе пока не могут похвастаться полной готовностью к сезону.
В образовательной сфере к холодам готовы 3127 объектов. Единственное исключение — детский сад в Набережных Челнах, где работы продолжаются. В здравоохранении подготовлены 1908 объектов, не завершена подготовка одного объекта в Камско-Устьинском районе.
Учреждения социальной защиты, спорта, молодежной политики и культуры, как сообщил министр, полностью готовы к отопительному сезону.
На совещании главам районов поручили лично следить за подготовкой оставшихся объектов. Паспорта готовности должны быть оформлены на все объекты до 15 сентября.
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