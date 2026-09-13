Новости Татарстана

Паспорта готовности к зиме получили 95% многоэтажек Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Паспорта готовности к отопительному периоду оформлены уже на 95% многоквартирных домов республики. Об этом на совещании в Доме правительства Татарстана сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. По его данным, работы еще идут в 885 домах, которые находятся в 34 муниципалитетах.

Котельные подготовлены почти полностью — на 99%. Однако 23 объекта в Казани и один в Лениногорском районе пока не могут похвастаться полной готовностью к сезону.

В образовательной сфере к холодам готовы 3127 объектов. Единственное исключение — детский сад в Набережных Челнах, где работы продолжаются. В здравоохранении подготовлены 1908 объектов, не завершена подготовка одного объекта в Камско-Устьинском районе.

Учреждения социальной защиты, спорта, молодежной политики и культуры, как сообщил министр, полностью готовы к отопительному сезону.

На совещании главам районов поручили лично следить за подготовкой оставшихся объектов. Паспорта готовности должны быть оформлены на все объекты до 15 сентября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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