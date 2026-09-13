Новости Татарстана

Оборот весенних сельхозярмарок в Татарстане достиг 642,8 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Весенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане собрали 642,8 млн рублей — на 181 млн больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. На торговые площадки завезли в общей сложности 760 тонн овощей.

Заметнее всего выросли продажи отдельных позиций. Лук разошелся тиражом в 48 тонн — рост сразу на 141%. Картофеля реализовали 411 тонн, прибавив 109% к прошлогоднему уровню.

Мясная продукция тоже показала серьезный прирост. Говядины продали 348 тонн (плюс 126%), мяса птицы — 224 тонны. Рыбы купили 54 тонны (+116%), а сливочного масла — 63 тонны (рост на 106%).

Для доставки товаров на ярмарки задействовали 6519 единиц транспорта. В министерстве отметили, что площадки выбирают, ориентируясь на покупательский поток — чаще всего рядом с крупными торговыми центрами. Такой подход и меры поддержки производителей позволяют удерживать цены на 10–30% ниже средних розничных. Сельхозтоваропроизводители получают торговые места бесплатно, а также им компенсируют часть затрат на горюче-смазочные материалы.

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