Кабачки уже надоели жареными: натираю один в фарш — котлеты становятся сочнее без лишнего хлеба

В конце сезона кабачки успевают побывать и в оладьях, и в запеканках, и просто на сковороде. Еще один способ использовать овощ — натереть его прямо в мясной фарш. Кабачок почти не ощущается в готовых котлетах, зато помогает сделать их мягкими и сочными без размоченного хлеба.

Главное — не отправлять в фарш весь выделившийся овощной сок. Кабачок содержит много влаги, поэтому после натирания его стоит слегка отжать. Слишком мокрая масса будет плохо держать форму, а котлеты начнут тушиться вместо нормальной жарки.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Кабачок отжимаю без фанатизма. Если выдавить из него всю влагу, теряется смысл добавки. Убираю только тот сок, который свободно собирается на дне миски».

Что понадобится

мясной фарш — 600 г;

кабачок — 300–350 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — по желанию;

растительное масло — для жарки.

Из такого количества продуктов получается примерно 10–12 небольших котлет.

Как приготовить котлеты с кабачком

Подготовьте кабачок. Молодой овощ можно использовать вместе с кожицей. Натрите его на средней или крупной терке, слегка посолите и оставьте примерно на 5 минут. Уберите лишнюю влагу. Слегка отожмите кабачковую массу руками. Она должна остаться влажной, но с нее не должен стекать сок. Смешайте фарш. Добавьте кабачок, мелко натертый или нарезанный лук, яйцо, измельченный чеснок, соль и специи. Недолго перемешайте. Добейтесь равномерного распределения овощей, но не вымешивайте фарш несколько минут до очень плотной липкой массы. Сформируйте котлеты. Смочите руки водой и сделайте заготовки толщиной примерно 2–2,5 см. Обжарьте первую сторону. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте котлеты свободно и готовьте на среднем огне около 3–4 минут до румяной корочки. Доведите до готовности. Переверните, немного уменьшите нагрев и готовьте вторую сторону еще несколько минут. Котлеты должны полностью приготовиться внутри.

Почему кабачок работает вместо хлеба

Размоченный хлеб в классических домашних котлетах не просто увеличивает объем фарша — он помогает удерживать влагу и делает текстуру мягче. Натертый кабачок действует немного иначе, но тоже добавляет котлетам влагу и не дает мясной массе ощущаться слишком плотной.

Однако увеличивать количество овощей бесконечно нельзя. Если на 600 г фарша положить слишком много кабачка, масса станет рыхлой и водянистой. Тогда придется компенсировать это мукой или сухарями, и первоначальный смысл рецепта потеряется.

Есть еще один важный момент — свободное место на сковороде. Если плотно уложить сразу все котлеты, температура поверхности снизится, а выделяющаяся из кабачка влага начнет скапливаться между ними. Вместо румяной корочки получится тушение.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Жарю такие котлеты двумя партиями, даже если хочется закончить быстрее. Кабачок дает дополнительную влагу, поэтому свободное пространство между котлетами здесь особенно важно для хорошей корочки».

Если используется фарш из говядины или свинины, температура в центре готовой котлеты должна достигнуть как минимум 71 градуса, для куриного фарша — 74 градусов. После сковороды котлетам достаточно постоять несколько минут — внутри они останутся мягкими и сочными даже без привычного хлеба.

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