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Формы для бордюров и оборудование для производства дорожного и тротуарного бордюра

Михаил Светлов Автор статьи
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Производство бордюров требует форм и оборудования, обеспечивающих заданную геометрию, прочность и внешний вид изделий. Бордюры применяются для разделения проезжей части и тротуаров, оформления газонов, клумб, садовых дорожек и откосов. В зависимости от назначения различаются дорожный и тротуарный бордюр, каждый из которых имеет свои размеры и требования.

Виды бордюров

Дорожный бордюр устанавливается вдоль проезжей части, воспринимает нагрузки от транспорта и служит элементом дорожной инфраструктуры. Он имеет увеличенные габариты и повышенную прочность. Тротуарный бордюр отделяет пешеходную зону от газонов или площадок, его размеры меньше, а требования к несущей способности ниже.

Садовый бордюр применяется для оформления дорожек и клумб, отличается небольшими размерами и декоративной формой.

Материалы форм

Формы изготавливаются из стали, полиуретана, пластика и стеклопластика. Стальные формы служат долго, выдерживают интенсивную эксплуатацию и применяются в промышленном производстве. Полиуретановые и пластиковые формы легче, не подвержены коррозии, дают гладкую поверхность, но имеют меньший ресурс. Стеклопластик сочетает прочность и небольшой вес.

Конструкция форм

Форма представляет собой опалубку, повторяющую профиль изделия. Она состоит из корпуса, днища и фиксирующих элементов. Разборные формы позволяют извлекать готовое изделие без повреждений. Для вибролитья применяются формы с усиленными стенками, для вибропрессования — пресс-формы, работающие под давлением.

Оборудование для производства

Производственная линия включает бетоносмеситель, вибростол или вибропресс, формы, устройство для подачи смеси, камеры твердения. Вибролитьё предполагает заливку смеси в формы на вибростоле, вибропрессование — уплотнение смеси под давлением и вибрацией одновременно.

Для крупных производств применяются автоматизированные линии с дозированием, формовкой, транспортировкой и упаковкой готовых изделий. Малые цеха используют полуавтоматическое оборудование.

Этапы производства

Смесь готовится из цемента, заполнителей, пигментов и добавок. Форма заполняется, уплотняется вибрацией или прессованием, после чего изделие выдерживается для набора прочности. Готовый бордюр извлекается, при необходимости проходит обработку поверхности и упаковывается.

Заключение

Формы и оборудование для производства дорожного и тротуарного бордюра подбираются под тип изделия, масштаб выпуска и технологию. Стальные формы применяются для интенсивного производства, полимерные — для малых партий и декоративных элементов. Комплектация линии определяется способом формования и требуемой производительностью. Соблюдение технологии и контроль качества смеси обеспечивают прочность и геометрическую точность готовых бордюров.

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