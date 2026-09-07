Технологии

Психолог назвала три сигнала усталости от искусственного интеллекта

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Психолог Елена Шпагина рассказала Life.ru о тре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Кандидат психологических наук Елена Шпагина в беседе с Life.ru рассказала, как распознать переутомление от искусственного интеллекта. По её словам, о накопленной усталости говорят три сигнала: привычка перечитывать ответы нейросети по два раза, быстрое утомление после нескольких минут работы и желание закрыть все вкладки с ИИ-помощниками. Если замечаете хотя бы два из них, мозг просит передышку.

Эксперт связывает растущее сопротивление технологии с защитным механизмом психики — реактивным сопротивлением, когда избыточное давление на выбор вызывает стремление действовать наоборот. Людям важно сохранять пространство для собственных решений, а не передавать их цифровому инструменту. В России открытого анти-ИИ движения пока нет, но предпосылки к нему уже формируются.

Отношение россиян к нейросетям стало более взвешенным: исследование Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера показало, что более 80% поддерживают развитие ИИ, но считают его менее прозрачным, а опрос Ozon выявил 61% доверяющих технологии, однако в медицине доверие падает до 10–16%. Кроме того, исследования Harvard Business Review связывают постоянную проверку результатов ИИ со снижением концентрации и ростом ошибок.

Чтобы уменьшить нагрузку, психолог советует разрешить себе не использовать нейросети в задачах, где они не обязательны, и отключать автоматические ИИ-ответы в настройках сервисов. Шпагина полагает, что со временем стресс от новизны спадет — как это ранее произошло с социальными сетями и мобильными телефонами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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