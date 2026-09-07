Новости Казани

Под Казанью протестировали новую боевую одежду пожарного

Анастасия Шарова Автор статьи
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На XVI Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2026» в Казани прошли полевые испытания российской боевой одежды пожарного нового поколения.

Проверку в огневом симуляторе на полигоне МЧС провели вместе с офицерами пожарной охраны Максимом Серегиным и Игорем Семенюком. В испытании также участвовала Марина Лобжанидзе, руководитель команды разработчиков боевой одежды пожарного Группы компаний БТК. Для испытания использовали комплект, который находился в боевой эксплуатации два с половиной года. За это время его применяли на пожарах с дыхательным аппаратом более 1200 минут. Впервые в российской практике такую одежду подвергли интенсивной тепловой нагрузке после длительной носки в реальных условиях.

Максим Серегин, старший оперативный дежурный СПТ и АСР ГКУ «ПСЦ», рассказал, что комплект прошел множество выездов, выдерживал воздействие высокой температуры, огня, воды и постоянных нагрузок. По его словам, за время использования на одежде не появилось разрывов и других повреждений, а испытание в симуляторе подтвердило сохранение защитных свойств.

Ранее боевая одежда пожарных БТК уже проходила лабораторные испытания. Комплект выдержал тепловой поток мощностью 5 киловатт на квадратный метр в течение 11 минут при нормативе не менее 4 минут. При прямом воздействии открытого пламени защита сохранялась 60 секунд при нормативе не менее 5 секунд.

При разработке боевой одежды пожарного важно учитывать весь комплекс факторов — от выбора сырья и количества защитных слоев до конструкции и кроя изделия. У каждой детали изделия свое особое значение при практическом пользовании пожарными. Все эти решения должны работать на одну цель: максимально снизить риск ожоговых травм и перегрева организма к минимуму. Высокая тепловая нагрузка влияет не только на физическое состояние человека, но и на работу сердечно-сосудистой системы, скорость реакции и способность принимать решения в экстремальной ситуации. Поэтому один из главных ресурсов, который должна давать экипировка пожарному, — это дополнительное время. Время на поиск и эвакуацию пострадавших, выполнение задачи и безопасный выход из опасной зоны. Именно этот запас времени мы стремились обеспечить при создании комплекта полностью из отечественных материалов», — говорит руководитель команды разработчиков боевой одежды пожарного Группы компаний БТК Марина Лобжанидзе.

В сентябре 2026 года в Лаишевском районе Татарстана построили учебно-тренировочный комплекс для пожарных и спасателей. Он включает пять тематических кластеров, в том числе кластер пожарной безопасности с теплодымокамерой и огневым симулятором «Феникс». Комплекс не имеет аналогов в России. Огневой симулятор позволяет в контролируемых условиях воспроизводить разные стадии пожара, приближенные к реальным выездам подразделений. Внутри создается высокая тепловая нагрузка, а после выхода установки на рабочий режим участники сталкиваются с кратковременным воздействием открытого пламени. Один заход длится около 20 минут.

По данным МЧС России на 30 апреля 2026 года, пожарно-спасательная группировка страны включает 23 857 подразделений и почти 412 тысяч специалистов.

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