Удорожание жилья в России связали с затратами на труд и логистику
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В российских мегаполисах жилая недвижимость дорожает из года в год. По мнению экспертов, на цену одного квадратного метра большее влияние оказывают не стоимость стройматериалов и металла, а другие факторы.
Среди таких факторов специалисты выделяют расходы на рабочую силу, логистику, землю и административные издержки.
Именно они, как считают эксперты, в большей степени определяют динамику цен на жилье, чем колебания цен на строительные материалы и металлопродукцию.
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