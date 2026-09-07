Удорожание жилья в России связали с затратами на труд и логистику

В российских мегаполисах жилая недвижимость дорожает из года в год. По мнению экспертов, на цену одного квадратного метра большее влияние оказывают не стоимость стройматериалов и металла, а другие факторы.

Среди таких факторов специалисты выделяют расходы на рабочую силу, логистику, землю и административные издержки.

Именно они, как считают эксперты, в большей степени определяют динамику цен на жилье, чем колебания цен на строительные материалы и металлопродукцию.