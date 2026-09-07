Детские SIM-карты и нейросети вместо запретов: эксперт о защите детей в сети

Член Общественного совета при Минцифры России Валерий Сидоренко спрогнозировал, что в РФ не будет жестких мер по контролю доступа детей к интернету, таких как вход по паспорту или запрет соцсетей по возрасту. По его словам, регулирование останется мягким и будет строиться вокруг детских SIM-карт, специальных тарифов и отдельных моделей нейросетей.

В интервью изданию «Вести» эксперт пояснил, что для детей младше 14 лет могут появиться отдельные аккаунты. Никаких радикальных ограничений, по его мнению, не будет — вместо этого акцент сделают на просветительской работе и образовательных программах.

Сидоренко подчеркнул, что детям необходимо прививать цифровую грамотность и гигиену, а также умение распознавать угрозы. Он считает, что подобные курсы должны разрабатываться на государственном уровне как отдельные предметы, поскольку в общей школьной программе формируется лишь критическое мышление.

Ранее о важности безопасного интернета для детей говорил президент Владимир Путин, призвав действовать аккуратно, чтобы не нарушать права человека. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова также выступала против запретительных мер в этой сфере.