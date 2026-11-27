Стоит немного отвлечься во время приготовления супа, и лишняя ложка соли может испортить вкус целой кастрюли. В такой ситуации многие вспоминают старый кулинарный совет: положить в бульон очищенную сырую картофелину, которая якобы впитает всю лишнюю соль.

Однако этот способ работает совсем не так, как принято считать. Картофель действительно может немного изменить вкус блюда, но рассчитывать на его способность вытягивать соль из жидкости не стоит.

Почему картофель не спасает пересоленный суп

Во время варки картофель впитывает часть бульона вместе с растворённой в нём солью. При этом он не обладает способностью избирательно поглощать соль, оставляя воду в кастрюле.

Если положить картофелину в пересоленный суп, а затем достать её, количество соли в кастрюле немного уменьшится. Однако вместе с ней будет удалена и часть жидкости, поэтому концентрация соли существенно не изменится.

Заметный эффект возможен, если добавить картофель в качестве полноценного ингредиента и оставить его в готовом блюде. В таком случае увеличится общий объём несолёных продуктов, а вкус станет более сбалансированным.

Самый надёжный способ исправить пересол

Лучшее решение — разбавить суп несолёным бульоном или горячей кипячёной водой.

Добавляйте жидкость небольшими порциями по 100–150 мл, каждый раз перемешивая содержимое кастрюли и пробуя его на вкус.

Если суп получился слишком жидким, можно дополнить его овощами, крупой или небольшим количеством отдельно приготовленного картофеля.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если кастрюля уже заполнена до краёв, отлейте часть пересоленного бульона и замените её таким же количеством несолёного. Это позволит исправить вкус, не увеличивая объём готового блюда.

Какие продукты помогут сбалансировать вкус

В зависимости от разновидности супа можно использовать следующие ингредиенты:

отварной рис — для куриного или овощного супа;

картофель — для щей, борща и рассольника;

фасоль — для густых овощных супов;

сливки — для грибных и тыквенных крем-супов;

свежую капусту — для борща и щей.

Все дополнительные ингредиенты необходимо готовить без соли. Они увеличат объём блюда и помогут сделать его вкус менее резким.

Помогут ли сахар и лимонный сок

Небольшое количество лимонного сока, уксуса или сахара способно изменить восприятие солёности. Однако эти продукты не удаляют соль из готового блюда.

Такой приём подходит только при незначительном пересоле. Например, в борщ можно добавить щепотку сахара, а в овощной суп — несколько капель лимонного сока.

При сильном пересоле подобные эксперименты могут окончательно нарушить вкусовой баланс.

Как избежать пересола в следующий раз

Окончательно солить суп лучше ближе к завершению приготовления, особенно если в процессе варки часть жидкости испаряется.

Также необходимо учитывать содержание соли в копчёностях, томатной пасте, солёных огурцах, консервированных овощах и готовых бульонных кубиках.

Пересоленный суп не обязательно выливать. Главное — не рассчитывать на чудодейственные свойства сырой картофелины, а уменьшить концентрацию соли с помощью несолёной жидкости или дополнительных ингредиентов.

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