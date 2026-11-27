Ответственность за устранение коммунальных аварий в многоквартирных домах определяется принадлежностью поврежденного оборудования. Если неисправность возникла на общедомовых коммуникациях, ремонт должна провести управляющая организация. Об этом депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал в беседе с ТАСС.

Парламентарий напомнил, что в состав общего имущества входят стояки, подвальные трубопроводы, общие разводки и первые отключающие устройства. При повреждении таких коммуникаций управляющая компания не вправе требовать от собственников отдельной платы за ремонт.

Если источником протечки стало оборудование, принадлежащее владельцу квартиры, расходы на устранение неисправности ложатся на него. Это касается, например, поврежденных шлангов стиральных машин и труб под раковиной, относящихся к личному имуществу жильца.

Свищев обратил внимание на то, что расположение коммуникаций внутри квартиры не всегда означает их принадлежность собственнику. Трубопровод может считаться общедомовым имуществом, если обеспечивает обслуживание нескольких помещений.

При затоплении соседей вопрос компенсации убытков решается с учетом причины аварии, принадлежности поврежденного оборудования и ответственности за его содержание.

Депутат также пояснил, что текущая замена изношенных общедомовых труб финансируется за счет ежемесячных платежей за содержание жилья. Полное обновление внутридомовых инженерных сетей может проводиться в рамках капитального ремонта.

Таким образом, выставлять владельцу квартиры дополнительный счет за текущий ремонт общедомового стояка управляющая организация не вправе.

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