В Татарстане грипп стал доминировать в структуре заболеваемости ОРВИ. За ноябрь 2026 года зарегистрировано 14 548 случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, при этом на долю гриппа приходится 70% от общего числа заболевших.

О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина. По её словам, общее количество заболевших небольшое и соответствует средним многолетним показателям, однако доля гриппа значительно увеличилась.

Специалист отметила, что ситуация управляемая и соответствует эпидемиологическому периоду. Среди подтверждённых случаев гриппа преобладает штамм «А».