В Казани в доме № 59 на улице Гагарина целый подъезд остался без газа и горячей воды. Причиной стала самовольная замена газового водонагревателя, из-за которой вода попала в газопровод, сообщает Госжилинспекция Татарстана.

В результате инцидента без газоснабжения и горячей воды остались 20 семей. Сейчас сотрудники жилищной инспекции устанавливают виновника произошедшего. Возобновить подачу газа планируется только после устранения последствий и проверки оборудования во всех квартирах подъезда — специалистам предстоит осмотреть каждый водонагреватель и плиту.

Похожая ситуация произошла в Альметьевске: в доме № 33 на проспекте Строителей без газа остались 15 квартир из-за утечки, возникшей вследствие нарушения герметичности газопровода. Газоснабжение там возобновят после ремонтных работ и устранения неисправности.