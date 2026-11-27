В Казани состоялась церемония присвоения детской больнице №1 имени ее первого главного врача Мэрвэр Уразаевой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

Решение об увековечении памяти врача было принято Кабинетом министров республики еще 5 октября. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов и начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.

Мэрвэр Уразаева известна героической борьбой с дифтерией у детей, которую к 1959 году в Казани удалось полностью ликвидировать. Она инициировала создание многопрофильной детской больницы и в 1983 году стала ее первым главврачом. Уже в 1984 году клинику признали лучшим детским стационаром в РСФСР. Врач была удостоена ордена Трудового Красного Знамени, званий «Заслуженный врач РСФСР» и «Заслуженный врач ТАССР».

В ходе церемонии сотрудникам больницы вручили Почетные грамоты Минздрава РТ. Награды получили врач клинико-диагностической лаборатории Валентина Васильева, медсестры Меляуша Загидуллина, Венера Исмагилова, Марина Кондратьева, Надия Лутфуллина и фельдшер-лаборант Кадрия Тимерзянова.