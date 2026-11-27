«Гранатовый браслет» без тяжёлых слоёв майонеза: как сделать знаменитый праздничный салат сочным и нежным
ПроКазань
Салат «Гранатовый браслет» давно стал классикой новогоднего застолья. Благодаря ярким рубиновым зёрнам он выглядит нарядно даже без дополнительных украшений. Однако обилие майонеза и слишком плотные овощные слои нередко делают знаменитое блюдо тяжёлым и приторным.
Чтобы салат получился сочным и нежным, необязательно полностью отказываться от майонеза. Достаточно приготовить более лёгкую заправку, правильно подготовить ингредиенты и не утрамбовывать их при сборке.
Какие ингредиенты понадобятся
куриное филе — 300 г;
картофель — 2–3 шт.;
свёкла — 2 шт.;
морковь — 2 шт.;
куриные яйца — 3 шт.;
репчатый лук — 1 шт.;
грецкие орехи — 50 г;
крупный гранат — 1–2 шт.
Для заправки:
натуральный густой йогурт без добавок — 150 г;
майонез — 70 г;
горчица — 1 ч. л.;
лимонный сок — 1 ч. л.;
соль и чёрный перец — по вкусу.
Такая заправка сохраняет привычный вкус праздничного салата, но получается менее жирной, чем обычный майонез.
Как подготовить ингредиенты
Картофель и морковь отварите в кожуре до готовности. Свёклу лучше запечь в фольге: так она сохранит более насыщенный вкус и не наберёт лишнюю влагу.
Куриное филе отварите до полной готовности, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, очистите и натрите на тёрке.
Репчатый лук мелко нарежьте и залейте на 10–15 минут смесью воды и небольшого количества яблочного уксуса. Затем слейте жидкость. Такой приём позволит избавиться от резкой горечи и сохранить приятную хрустящую текстуру.
Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде и измельчите ножом.
Как приготовить лёгкую заправку
Соедините натуральный йогурт, майонез, горчицу и лимонный сок. Добавьте соль и перец, перемешайте до однородности.
Для более сливочного вкуса йогурт можно заменить нежирной сметаной.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: наносите заправку тонкой сеточкой, а не распределяйте её толстым слоем. Овощи постепенно пропитаются соусом, но сохранят собственный вкус и нежную текстуру.
В каком порядке выкладывать слои
В центр большого плоского блюда поставьте стакан. Вокруг него последовательно распределите ингредиенты:
Натёртый картофель и немного заправки.
Куриное филе и маринованный лук.
Натёртую морковь и тонкий слой соуса.
Измельчённые яйца и заправку.
Грецкие орехи.
Натёртую свёклу и оставшийся соус.
Зёрна граната.
Не прижимайте каждый слой ложкой слишком сильно. Чем воздушнее структура салата, тем нежнее он получится после пропитывания.
Аккуратно извлеките стакан и при необходимости поправьте внутренние края получившегося кольца.
Сколько времени салат должен пропитываться
Накройте блюдо пищевой плёнкой или крышкой и уберите в холодильник на 3–4 часа. За это время заправка равномерно распределится между слоями, а вкусы ингредиентов соединятся.
Гранатовые зёрна можно выложить непосредственно перед подачей, чтобы они сохранили свежесть и красивый блеск.
Обновлённый «Гранатовый браслет» получается сочным, с приятной фруктовой кислинкой, нежной курицей и лёгким ореховым послевкусием. Знакомый праздничный салат сохраняет свой характер, но больше не кажется перегруженным майонезом.
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