Салат «Гранатовый браслет» давно стал классикой новогоднего застолья. Благодаря ярким рубиновым зёрнам он выглядит нарядно даже без дополнительных украшений. Однако обилие майонеза и слишком плотные овощные слои нередко делают знаменитое блюдо тяжёлым и приторным.

Чтобы салат получился сочным и нежным, необязательно полностью отказываться от майонеза. Достаточно приготовить более лёгкую заправку, правильно подготовить ингредиенты и не утрамбовывать их при сборке.

Какие ингредиенты понадобятся

куриное филе — 300 г;

картофель — 2–3 шт.;

свёкла — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

куриные яйца — 3 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

грецкие орехи — 50 г;

крупный гранат — 1–2 шт.

Для заправки:

натуральный густой йогурт без добавок — 150 г;

майонез — 70 г;

горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Такая заправка сохраняет привычный вкус праздничного салата, но получается менее жирной, чем обычный майонез.

Как подготовить ингредиенты

Картофель и морковь отварите в кожуре до готовности. Свёклу лучше запечь в фольге: так она сохранит более насыщенный вкус и не наберёт лишнюю влагу.

Куриное филе отварите до полной готовности, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, очистите и натрите на тёрке.

Репчатый лук мелко нарежьте и залейте на 10–15 минут смесью воды и небольшого количества яблочного уксуса. Затем слейте жидкость. Такой приём позволит избавиться от резкой горечи и сохранить приятную хрустящую текстуру.

Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде и измельчите ножом.

Как приготовить лёгкую заправку

Соедините натуральный йогурт, майонез, горчицу и лимонный сок. Добавьте соль и перец, перемешайте до однородности.

Для более сливочного вкуса йогурт можно заменить нежирной сметаной.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: наносите заправку тонкой сеточкой, а не распределяйте её толстым слоем. Овощи постепенно пропитаются соусом, но сохранят собственный вкус и нежную текстуру.

В каком порядке выкладывать слои

В центр большого плоского блюда поставьте стакан. Вокруг него последовательно распределите ингредиенты:

Натёртый картофель и немного заправки. Куриное филе и маринованный лук. Натёртую морковь и тонкий слой соуса. Измельчённые яйца и заправку. Грецкие орехи. Натёртую свёклу и оставшийся соус. Зёрна граната.

Не прижимайте каждый слой ложкой слишком сильно. Чем воздушнее структура салата, тем нежнее он получится после пропитывания.

Аккуратно извлеките стакан и при необходимости поправьте внутренние края получившегося кольца.

Сколько времени салат должен пропитываться

Накройте блюдо пищевой плёнкой или крышкой и уберите в холодильник на 3–4 часа. За это время заправка равномерно распределится между слоями, а вкусы ингредиентов соединятся.

Гранатовые зёрна можно выложить непосредственно перед подачей, чтобы они сохранили свежесть и красивый блеск.

Обновлённый «Гранатовый браслет» получается сочным, с приятной фруктовой кислинкой, нежной курицей и лёгким ореховым послевкусием. Знакомый праздничный салат сохраняет свой характер, но больше не кажется перегруженным майонезом.

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