Привычная многим фраза «земля пухом», которую произносят в память об умершем человеке, имеет дохристианское происхождение. Об особенностях этого выражения рассказал настоятель храма Воскресения Христова Максим Портнов в интервью aif.ru.

Священнослужитель пояснил, что пожелание лёгкой земли встречалось в погребальной культуре Древнего Рима. При этом в отдельных литературных произведениях оно употреблялось в недоброжелательном контексте. Однако считать все случаи использования этой формулы проклятием было бы неверно.

По словам Портнова, в православной традиции особое значение придаётся судьбе души усопшего. Именно поэтому при прощании с покойным представитель духовенства рекомендовал желать ему Царствия Небесного.

Такое пожелание выражает надежду на обретение умершим духовного покоя и вечной жизни в Боге.

Настоятель также обратился к людям, которые недавно начали посещать церковь. Он посоветовал не принимать близко к сердцу резкие замечания других прихожан и не отказываться из-за неприятных ситуаций от духовной жизни.