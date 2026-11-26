Священник РПЦ рассказал, можно ли кремировать православного христианина
Вопрос о допустимости кремации православных христиан прокомментировал священник Александр Овчаренко. Его разъяснения приводит издание «Кулик» со ссылкой на «Святые места».
Священнослужитель напомнил, что христианство предполагает уважительное отношение к человеческому телу даже после смерти. Именно поэтому традиционным способом погребения считается захоронение в земле.
Вместе с тем жизненные обстоятельства могут вынуждать родственников выбирать кремацию. По словам священника, в таком случае рекомендуется совершить чин отпевания до проведения процедуры.
Овчаренко отметил, что близким умершего следует уделять особое внимание молитвенному поминовению, прежде всего в первые 40 дней после его ухода из жизни.
Не менее важной священник назвал духовную подготовку человека к смерти, включая исповедь и покаяние.
Согласно христианским представлениям, уничтожение физического тела не означает прекращения существования души. Поэтому кремация сама по себе, как пояснил Овчаренко, не определяет ее дальнейшую судьбу.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец