Вопрос о допустимости кремации православных христиан прокомментировал священник Александр Овчаренко. Его разъяснения приводит издание «Кулик» со ссылкой на «Святые места».

Священнослужитель напомнил, что христианство предполагает уважительное отношение к человеческому телу даже после смерти. Именно поэтому традиционным способом погребения считается захоронение в земле.

Вместе с тем жизненные обстоятельства могут вынуждать родственников выбирать кремацию. По словам священника, в таком случае рекомендуется совершить чин отпевания до проведения процедуры.

Овчаренко отметил, что близким умершего следует уделять особое внимание молитвенному поминовению, прежде всего в первые 40 дней после его ухода из жизни.

Не менее важной священник назвал духовную подготовку человека к смерти, включая исповедь и покаяние.

Согласно христианским представлениям, уничтожение физического тела не означает прекращения существования души. Поэтому кремация сама по себе, как пояснил Овчаренко, не определяет ее дальнейшую судьбу.