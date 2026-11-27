Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором по прикладному искусственному интеллекту Baidu Intelligent Cloud Лю Хайфэном. Компания Baidu — один из лидеров Китая в области поисковых сервисов, ИИ, облачных технологий и автономного транспорта, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Baidu ежедневно обрабатывает миллиарды запросов из более чем 100 стран, а месячная аудитория ее мобильного приложения превышает 600 миллионов пользователей. Минниханов рассказал о промышленном потенциале Татарстана и выразил заинтересованность в опыте китайской компании по практическому применению ИИ на производстве и транспорте.

Раис отметил, что в республике уже созданы условия для внедрения технологий: развиваются научные исследования и вычислительная инфраструктура. По его словам, именно на предприятиях машиностроения, нефтехимии и нефтедобычи видны возможности для совместного использования искусственного интеллекта.

Лю Хайфэн, в свою очередь, подчеркнул роль Татарстана в укреплении российско-китайских отношений в научно-технической сфере. Он напомнил, что в октябре делегация республики посещала офис компании, и пообещал поделиться опытом в обучении специалистов в области ИИ.