До Нового года осталось чуть больше месяца, а значит, у руководителей компаний и без того плотный график становится ещё насыщеннее. Нужно закрыть рабочие задачи, подвести итоги года, построить планы на следующий и успеть организовать праздник для сотрудников. Причём хочется, чтобы корпоратив запомнился коллективу надолго, а не превратился в очередное застолье с привычными конкурсами и тостами.

Ведь за год у каждой команды накопилось немало поводов собраться вместе: успешные проекты, общие победы и достижения отдельных сотрудников. Новогодний корпоратив позволяет вспомнить всё самое яркое, поблагодарить коллег и отметить лучших. А для тех, у кого на декабрь выпадает день рождения, юбилей или другая важная дата, праздничный сезон становится ещё одним поводом собрать за одним столом близких людей.

Но чем ближе декабрь, тем сложнее найти место для большого праздника. Особенно если хочется собрать всех в отдельном зале, продумать интересную программу, выбрать хорошее меню и избежать лишних расходов. Подходящие площадки быстро разбирают, поэтому с бронированием лучше поторопиться.

Редакция ProKazan побывала в ресторане «Чизерия» и поговорила с его представительницей Третьяковой Миланой Сергеевной. Узнали, как организовать корпоратив для большого коллектива, совместить праздничный банкет с мероприятием в настоящем кинозале и на чём можно сэкономить без ущерба для праздника.

«Можно собрать 100 человек и провести вечер только своей компанией»: как устроены корпоративы в «Чизерии»

— Когда к нам обращаются за организацией корпоратива, один из первых вопросов касается количества гостей и возможности провести праздник без посторонних. Особенно это важно для крупных компаний, где сотрудники хотят собраться своим коллективом, поздравить коллег и устроить собственную развлекательную программу.

В «Чизерии» для таких мероприятий можно полностью забронировать второй этаж, рассчитанный на 100 человек. Здесь также есть отдельный VIP-зал вместимостью до 18 гостей. Пространство подходит для корпоративов, юбилеев, дней рождения и других торжеств.

Мы предлагаем два формата праздников. Первый предполагает полное закрытие зала под одну компанию, которая самостоятельно определяет сценарий вечера. Второй подходит небольшим коллективам, которые собираются на общие корпоративы с ведущими, вокалистами, танцевальными шоу, выступлениями Деда Мороза и Снегурочки. А завершить вечер гости могут в караоке.

Компании, которые бронируют весь зал, часто приходят со своими идеями. Например, одни хотят провести тематический вечер, другие предпочитают традиционный банкет с ведущим и музыкой. Если организаторам нужна помощь, мы можем взять подготовку на себя. Банкетный менеджер согласует рассадку и меню, а арт-менеджер поможет подобрать артистов и составить программу. Поэтому даже без готового сценария можно организовать праздник с учётом пожеланий коллектива.

От награждения сотрудников до просмотра фильма: как превратить корпоратив в целое событие

— Представьте, что компания собирает сотрудников на подведение итогов года. Руководителям хочется рассказать о достижениях, показать видеоролик о самых ярких событиях и наградить лучших специалистов. Но проводить такую церемонию за банкетными столами не всегда удобно, особенно если планируются выступления и презентации.

Для таких случаев у «Чизерии» есть интересное предложение. Мы сотрудничаем с кинотеатром «Алмаз Синема», который находится с нами в одном здании. При бронировании всего второго этажа ресторана компания может дополнить корпоратив мероприятием в настоящем кинозале.

Например, сначала сотрудники собираются в кинотеатре, где руководство подводит итоги года, показывает корпоративный фильм и вручает награды. А после официальной части все отправляются в ресторан, где уже ждут праздничный стол и развлекательная программа.

Есть и другой вариант. Вместо деловой встречи можно устроить совместный просмотр фильма, а затем продолжить вечер за ужином. Такой сценарий особенно интересен компаниям, которым хочется удивить сотрудников и сделать корпоратив более запоминающимся.

При этом организаторам не придётся искать две разные площадки и продумывать переезды. Всё находится в одном здании, поэтому можно спокойно провести официальную часть, а затем перейти к празднику.

«От аргентинского гриля до привычного оливье»: чем удивляют гостей за праздничным столом

— Каким бы интересным ни был сценарий вечера, гости обязательно запомнят праздничный стол. Поэтому в «Чизерии» мы не ограничиваем компании готовыми наборами блюд. Банкетный менеджер отдельно работает с каждым заказчиком, помогая составить меню с учётом вкусов гостей и бюджета.

Одна из особенностей нашей кухни заключается в приготовлении мяса на аргентинском гриле. Также мы самостоятельно варим сыр, готовим неаполитанскую пиццу, пасту ручной работы и техасский брискет, который особенно популярен среди гостей. Для новогодних корпоративов я бы рекомендовал именно аргентинский гриль, поскольку такие блюда отлично подходят для праздничного застолья.

Конечно, какой Новый год без привычных салатов? Поэтому в сезонное банкетное меню мы включили оливье, мимозу и другие традиционные блюда, но в более оригинальной подаче. А если компания хочет добавить национальный колорит, можем приготовить татарскую кухню: блюда из конины, треугольники, татарскую лапшу и перемячи.

У нас также обширная винная и барная карта с алкогольными и безалкогольными напитками. Бар-менеджер регулярно обновляет ассортимент и предлагает авторские сезонные позиции.

Иногда компании выбирают более необычный формат праздника. Например, мы можем организовать гастрономический ужин с сочетанием блюд и вин, когда каждый следующий курс становится более насыщенным. Такие запросы встречаются реже традиционных банкетов, но для любителей интересной кухни это хороший способ разнообразить вечер.

«За экран, звук и свет доплачивать не придётся»: что важно знать перед бронированием

— При организации большого корпоратива бюджет всегда играет важную роль. Бывает, что помимо стоимости банкета приходится отдельно оплачивать оборудование, микрофоны, освещение и другие необходимые вещи. В результате итоговая сумма оказывается значительно выше первоначальных ожиданий.

Мы предусмотрели эти моменты. На втором этаже уже установлена современная мультимедийная система с экраном высокого разрешения, профессиональным сценическим светом и акустикой. Есть микрофоны, караоке и собственный звукорежиссёр. Всё это предоставляется гостям без дополнительной платы.

Например, если компания хочет показать видеоролик о достижениях сотрудников или организовать награждение прямо в банкетном зале, необходимое оборудование уже будет на площадке. Не придётся отдельно искать подрядчиков и арендовать технику.

За комфорт гостей тоже отвечаем мы. Сотрудники ресторана встречают посетителей, официанты сопровождают их к столам и обслуживают на протяжении всего вечера. Банкетный менеджер координирует мероприятие и помогает решать организационные вопросы.

Минимальный бюджет новогоднего корпоратива в «Чизерии» начинается от 5000 рублей на человека. Это начальная сумма заказа, а итоговая стоимость зависит от выбранного меню и дополнительных пожеланий. Например, если компании нужны ведущий, приглашённые артисты или индивидуальная шоу-программа, такие услуги оплачиваются отдельно.

Поэтому я всегда рекомендую заранее обсудить с менеджером количество гостей, сценарий праздника и желаемый бюджет. Мы поможем подобрать подходящий формат, чтобы организаторам не приходилось беспокоиться о каждой детали в разгар вечера.

До Нового года остаётся всё меньше времени, поэтому с выбором площадки для корпоратива лучше не затягивать. В ресторане «Чизерия» помогут организовать праздник для большого коллектива, подобрать банкетное меню и продумать развлекательную программу. А возможность объединить торжественную часть в кинозале с праздничным ужином сделает вечер ещё интереснее.

Чтобы обсудить детали, выбрать подходящую дату и забронировать второй этаж, свяжитесь с менеджером ресторана. Адрес: Казань, ул. Баумана, 44/8 Телефон: 8 (919) 630-10-50 Официальный сайт.

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