Вечером 29 ноября телебашня Казани превратится в светодинамическое панно: в честь Дня матери на ней включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщил филиал РТРС «Республиканский радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан».

Иллюминация будет работать с 16:30 до 23:00. Световое шоу станет знаком признательности матерям, которые дарят детям любовь, доброту и нежность.