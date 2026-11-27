Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы подвело итоги контроля за догазификацией в республике. В 2026 году ведомство выявило 13 нарушений в этой сфере, тогда как годом ранее их было 26. Сумма наложенных штрафов также уменьшилась — с 1,4 миллиона до 610 тысяч рублей.

Как сообщил заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Андрей Розенталь, среди типичных нарушений — срыв сроков направления проектов договоров, задержки строительства газовых сетей и ошибки при мониторинге готовности оборудования потребителей. В течение года в республике провели ряд мероприятий, направленных на решение этих проблем, в том числе с привлечением федеральных экспертов.

Несмотря на положительную динамику, в Татарстане сохраняются сложности со своевременным обновлением планов-графиков догазификации домовладений. По словам Розенталя, требуется более слаженная работа курирующих министерств и муниципалитетов. Планы-графики необходимо регулярно актуализировать с учетом новых заявок граждан, поскольку от этого зависят заключение договоров и подключение домов к газовым сетям. Этот вопрос остается на контроле антимонопольного ведомства.