Жареная печень может получиться удивительно нежной и сочной, однако нередко даже свежий продукт после приготовления становится жёстким и приобретает неприятную горечь. Многие связывают это с продолжительностью жарки, хотя немало зависит и от предварительной подготовки.

Чтобы печень получилась мягкой, важно правильно очистить её, подобрать подходящий способ вымачивания и нарезать кусочками одинаковой толщины.

Удалите плёнки и протоки

Перед приготовлением говяжьей или свиной печени необходимо удалить наружную плёнку, крупные сосуды и жёлчные протоки. При нагревании плотные соединительные ткани сокращаются, из-за чего кусочки могут деформироваться и становиться жёсткими.

Куриную печень достаточно очистить от соединительной ткани и внимательно осмотреть. Если на поверхности заметны зеленоватые пятна, свидетельствующие о попадании желчи, повреждённые участки необходимо удалить.

Именно желчь может стать причиной особенно выраженной горечи, которую сложно устранить даже с помощью специй.

Замочите печень в молоке

Один из наиболее известных домашних способов подготовки печени — вымачивание в молоке. Оно помогает смягчить характерный вкус субпродукта и сделать его менее резким.

На 500 г печени понадобится примерно 300–400 мл молока. Нарежьте продукт порционными кусочками, залейте молоком и уберите в холодильник на 30–60 минут.

После этого слейте жидкость и тщательно промокните печень бумажными полотенцами. Лишняя влага будет мешать образованию румяной корочки.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не стоит рассчитывать исключительно на вымачивание в молоке. Оно смягчает вкус, но не спасает печень от пересушивания при слишком продолжительной жарке.

Как приготовить мягкую печень с луком

Для приготовления понадобятся:

говяжья печень — 500 г;

молоко — 350 мл;

репчатый лук — 2 шт.;

пшеничная мука — 3 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Подготовленную печень нарежьте ломтиками толщиной около 1–1,5 см, вымочите в молоке и обсушите.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до золотистого оттенка. Переложите на отдельную тарелку.

Кусочки печени слегка обваляйте в муке и выложите на разогретую сковороду в один слой. Обжаривайте на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны, учитывая толщину ломтиков.

Верните лук в сковороду, добавьте соль и перец. При необходимости доведите печень до готовности под крышкой. Внутренняя температура говяжьей печени должна достигнуть 71 °C.

Какие ошибки делают печень жёсткой

Не стоит выкладывать сразу большое количество печени на сковороду. Температура поверхности снизится, продукт начнёт выделять сок и тушиться вместо обжаривания.

Слишком тонкая нарезка также увеличивает риск пересушивания. А продолжительное приготовление на сильном огне лишает печень сочности и делает её плотной.

Готовое блюдо можно дополнить сметанным соусом, картофельным пюре или гречневой кашей. При правильной подготовке даже недорогая говяжья печень получается нежной, ароматной и без выраженной горечи.

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