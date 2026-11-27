В польской кухне знают, как превратить оставшийся после ужина картофель в самостоятельное и очень вкусное блюдо. Копытки (kopytka) — традиционные картофельные клёцки, которые получили своё название благодаря форме, напоминающей маленькие копытца.

По текстуре они похожи на итальянские ньокки, но готовятся из самых доступных продуктов. Нежные внутри, с золотистой корочкой после обжаривания, копытки прекрасно сочетаются со сливочным маслом, жареным луком и грибами. Причём мясо для сытного обеда совершенно необязательно.

Какие ингредиенты понадобятся

отварной картофель — 500 г;

пшеничная мука — 120–150 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сливочное масло — 40 г;

репчатый лук — 1–2 шт.;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Для приготовления можно использовать оставшийся с вечера отварной картофель или густое картофельное пюре, которое хранилось в холодильнике.

Как приготовить картофельное тесто

Отварной картофель разомните толкушкой или пропустите через специальный пресс. Масса должна получиться однородной, без крупных комочков.

Добавьте яйцо, соль и постепенно всыпьте просеянную муку. Быстро замесите мягкое тесто, которое будет сохранять форму.

Количество муки зависит от влажности картофеля. Чем суше картофельная масса, тем меньше дополнительных ингредиентов потребуется.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не вымешивайте картофельное тесто слишком долго. При продолжительном замешивании оно становится липким, из-за чего приходится добавлять больше муки. В результате клёцки получаются плотными и теряют характерную нежность.

Как сформировать польские копытки

Разделите тесто на несколько частей. Каждую раскатайте на слегка присыпанной мукой поверхности в длинный жгут толщиной около 2 см.

Нарежьте жгуты наискосок небольшими кусочками длиной 2–3 см. Именно такая форма отличает польские копытки от многих других разновидностей картофельных клёцек.

Вскипятите воду в большой кастрюле, немного посолите и опустите заготовки небольшими порциями.

После всплытия варите копытки ещё 2–3 минуты, затем достаньте шумовкой.

Как сделать блюдо особенно ароматным

Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте мелко нарезанный репчатый лук до золотистого цвета.

Добавьте отваренные копытки и готовьте ещё 3–5 минут, периодически переворачивая. На поверхности появится аппетитная румяная корочка, а внутри клёцки останутся мягкими.

Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью и небольшим количеством чёрного перца.

С чем едят копытки в Польше

Картофельные клёцки можно подавать с самыми разными дополнениями:

жареными грибами и луком;

сметаной и свежим укропом;

сливочным маслом и поджаренными сухарями;

тушёной капустой;

густым грибным соусом.

Существует и сладкий вариант подачи — со сливочным маслом, сахаром и корицей.

Польские копытки — прекрасный пример того, как вчерашний гарнир может превратиться в совершенно новое блюдо. Минимум ингредиентов, немного времени и никакой необходимости покупать дорогие продукты.

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