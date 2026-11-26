Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия согласовал проект восстановления исторического «Административного здания» конца XIX — начала XX века в Пороховой слободе Казани. Памятник регионального значения находится на улице 25 Октября, 5, его приобрел местный инвестор в рамках программы «1 рубль за объект». Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Двухэтажный дом возвели на рубеже веков по проекту архитектора Казанского порохового завода Ивана Котелова. Специалисты относят его к образцам «кирпичной» эклектики, типичной для промышленной архитектуры того времени. В ходе исследований выяснилось, что первоначально здание было кирпичным.

Реставраторам предстоит очистить фасады от поздних слоев краски и штукатурки, заменить окна и двери на деревянные аналоги, воссоздать входную группу по историческим образцам, отремонтировать кровлю и интерьеры. Также планируется восстановить лестницы с сохранением геометрии подлинных каменных ступеней, обновить полы и деревянные перекрытия, устроить бетонную отмостку, благоустроить территорию и проложить инженерные коммуникации.

Председатель комитета Иван Гущин подчеркнул, что инвестор должен подойти к работам профессионально: сначала провести научные исследования, затем приступить к реставрации. «Потерять такие объекты легко, а вернуть невозможно», — отметил он.