В России День матери появился только в 1998 году. До этого мам поздравляли 8 Марта вместе с бабушками, сёстрами и коллегами. Теперь у них есть собственный праздник, который отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29 ноября.

По популярности День матери пока уступает 8 Марта, хотя, по данным ВЦИОМ, о его существовании знают 93% россиян. В этот день принято дарить цветы, собираться за семейным столом и благодарить мам за заботу. Правда, для женщины с маленьким ребёнком иногда лучший подарок гораздо практичнее: возможность спокойно выйти на прогулку с коляской, не преодолевая лестницы, или хотя бы немного отдохнуть, пока дети играют во дворе.

Интересно, что о таких вещах сегодня задумываются даже застройщики. В новых жилых комплексах появляются колясочные, закрытые дворы без машин, игровые пространства для разных возрастов и квартиры с планировками, рассчитанными на большую семью. Причём некоторые решения способны удивить даже опытных покупателей.

В преддверии Дня матери редакция ProKazan побывала у казанского застройщика «Суварстроит» и выяснила, как меняется представление о комфортном семейном жилье.

С коляской, ребёнком и пакетами: насколько удобным может быть обычный выход из дома

Фото: «Станция Спортивная»

Сначала нужно собрать всё необходимое, взять ребёнка, спустить коляску и добраться до парковки. Если на пути встречаются ступеньки, узкие проходы и тяжёлые двери, даже короткая поездка требует дополнительных усилий.

В жилых комплексах «Суварстроит» эту задачу решили за счёт входов на уровне земли. Родителям не приходится поднимать коляску по лестнице, а просторные холлы позволяют свободно перемещаться с детьми. Для хранения колясок и велосипедов предусмотрены отдельные помещения, поэтому занимать ими место в прихожей необязательно.

В сданном доме «Кедр», который входит в ЖК «Сказочный лес», обустроили лобби с зоной ожидания, колясочной и гостевым санузлом. Здесь можно остановиться перед прогулкой, подождать близких или воспользоваться санузлом, не возвращаясь в квартиру. Внимание к таким деталям – общий подход «Суварстроит»: во всех новых проектах девелопера предусмотрены лобби с зонами ожидания и гостевыми санузлами.

Фото: ЖК «Сказочный лес». Дом «Кедр»

Отдельное внимание уделили доступу к автомобилю. В жилых комплексах предусмотрены лифты, на которых можно спуститься непосредственно в подземный паркинг. Это особенно удобно, когда нужно одновременно взять ребёнка, сумки и другие вещи.

Причём лифты устанавливают даже в невысоких домах. Например, во «Временах года» ими оборудованы пятиэтажные корпуса. Для родителей с колясками это означает, что удобство передвижения не зависит от этажа, на котором расположена квартира.

Такие решения особенно заметны в повседневной жизни, когда выходить из дома приходится по несколько раз в день. Родителям не нужно каждый раз продумывать, как преодолеть лестницу, где оставить коляску и каким путём удобнее добраться до машины. Для мамы это возможность сохранить силы и время для общения с ребёнком или собственного отдыха.

Дети играют, родители отдыхают: как выглядят дворы, из которых не хочется уходить домой

Одному ребёнку хочется бегать и прыгать, другому интереснее изучать всё вокруг, а родители мечтают отдохнуть в тени. В жилых комплексах «Суварстроит» эти интересы учли при благоустройстве закрытых дворов без машин.

Во «Временах года» оборудованы детские площадки в экостиле, прогулочный променад, спортивные зоны и тенистые участки. В «Кедре» территорию разделили по возрастам, предусмотрели антиударное покрытие и затенённые места для отдыха.

Фото: ЖК «Времена года»

В «Батталовском» площадки для шумных командных игр вынесли за пределы двора. Внутри разместили игровое оборудование из натуральных материалов, скамейки и прогулочный бульвар. Так активные игры не мешают спокойному отдыху.

А в «Южном парке» одной из точек притяжения стала площадь фонтанов. Во дворах и прогулочном бульваре предусмотрены батуты и покрытия с разными фактурами, которые помогают малышам развивать мелкую моторику через игру.

Фото: ЖК «Южный парк»

В «Станции Спортивной» также обустроены закрытые дворы без машин. Для активного отдыха есть площадки для хоккея, баскетбола, футбола и тенниса. Когда пространство для игр и спорта находится рядом с домом, семейную прогулку проще совместить с любимыми занятиями детей, а мамам и папам не приходится каждый раз планировать отдельную поездку.

В результате детям разных возрастов есть чем заняться рядом с домом, а родители могут выбрать между прогулкой, спортом и спокойным отдыхом.

Окно в ванной, собственная терраса и пять комнат: чем удивляют семейные квартиры

Отдельная детская, просторная кухня-гостиная, несколько санузлов и гардеробная. В зависимости от состава семьи требования к квартире могут сильно отличаться. Поэтому в «Суварстроит» предусмотрели классические и европланировки, мастер-спальни и дополнительные помещения для хранения вещей.

Например, в сданном доме «Кедр» установлена система «Умный дом», которая позволяет управлять освещением и приточной вентиляцией. Датчики отслеживают протечки воды и открытие двери, предусмотрены и умные краны водоснабжения.

Для комфортного микроклимата «Суварстроит» в проектах использует керамические блоки Porotherm, которые помогают сохранять тепло зимой и прохладу летом. Во «Временах года» и «Батталовском» предусмотрены увеличенные оконные проёмы и приточные вентиляционные клапаны.

Фото: ЖК «Времена года»

Особенно необычные варианты представлены в «Батталовском». Здесь можно найти четырёх- и пятикомнатные квартиры, планировки с окнами в ванной и гардеробной, а также круговой организацией пространства. Во всех проектах выходы на балконы выполнены с остеклением в пол.

В «Батталовском» есть и квартиры с отдельным входом. Для семьи это более приватная атмосфера и возможность выходить на прогулку с ребёнком, не проходя через общий подъезд.

Ещё одна особенность «Батталовского» – террасы площадью от 4 до 80 м². Они расположены как на первых, так и на верхних этажах. Здесь можно оборудовать летнюю кухню, организовать обеденную зону для семейных ужинов или место для встреч с гостями. На первых этажах террасы соседствуют с озеленённой территорией комплекса, а наверху позволяют создать более приватное пространство для отдыха.

Переехать и сразу жить: чем удивляют квартиры с дизайнерским ремонтом

Покупка квартиры для семьи с маленькими детьми часто означает ещё несколько месяцев ремонта. Нужно найти строительную бригаду, выбрать материалы, заказать мебель и технику, проконтролировать работы. В «Суварстроит» предлагают обойти этот этап и приобрести квартиру с уже готовым интерьером.

Такие варианты представлены в ЖК «Времена года». Дизайн разработала студия Well Home, предусмотрены два интерьерных решения: Cream в бежевых и терракотовых оттенках и Grey в серой гамме с текстурами дерева. Квартиры укомплектованы мебелью, бытовой техникой, сантехникой и инженерным оборудованием.

Фото: ЖК «Времена года»

Причём продумали и детали, на которые покупатели обычно тратят немало времени. В интерьерах предусмотрены гардеробные, постирочные, системы хранения и оборудованные кухни. Среди интересных решений встречается даже винный холодильник, который может стать приятным дополнением к семейным ужинам.

На кухне используется столешница из кварцевого агломерата – прочного материала с низким водопоглощением, устойчивого к бытовым загрязнениям. За такой поверхностью легко ухаживать: после приготовления еды её можно быстро привести в порядок. Это особенно ценно, когда в течение дня нужно несколько раз готовить для большой семьи.

Фото: ЖК «Времена года»

Для хранения продуктов предусмотрены большой встроенный холодильник без морозильного отделения и отдельная встроенная морозильная камера с тремя секциями в зоне кухонного острова. Холодильник целиком отведён под свежие продукты, а в морозильнике удобно раздельно хранить овощи, ягоды и домашние заготовки. Встроенная техника экономит пространство кухни, а отдельные зоны хранения помогают делать запасы и заранее готовить часть блюд на неделю. Кухню дополняют измельчитель пищевых отходов и встроенные фильтры для воды. Они упрощают уборку после готовки и помогают обходиться без фильтров-кувшинов на столешнице. Продуманное оснащение удобно всем членам семьи: повседневные дела легче распределить, оставляя больше времени на совместный отдых.

Детские комнаты, напротив, укомплектованы минимально: например, предусмотрен шкаф, а остальную мебель и декор родители могут подобрать для сына или дочери с учётом возраста, увлечений и собственных вкусов. Так у семьи остаётся возможность обустроить личное пространство ребёнка под его потребности, не переделывая готовый интерьер.

Такой формат позволяет после покупки сосредоточиться на переезде, а не на поиске подрядчиков и обустройстве каждой комнаты с нуля. Особенно актуально это для родителей, которым сложно совмещать ремонт с заботой о маленьком ребёнке.

В преддверии Дня матери хочется говорить о заботе, которая остаётся с мамой каждый день: удобном выходе на прогулку, спокойном дворе, кухне, где всё под рукой, и возможности побыть с близкими. Выбирая семейное жильё, такие детали лучше оценить на месте: приехать на просмотр, изучить планировки, прогуляться по территории комплекса и представить, как здесь будет проходить обычный день вашей семьи.

Фото: ЖК «Южный парк»

Узнать подробности и записаться на просмотр квартиры можно по телефону: 8 800-444-14-94 Отдел продаж работает в будни с 10:00 до 19:00, в выходные с 9:00 до 17:00 Посмотреть актуальные предложения можно на официальном сайте «Суварстроит».

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