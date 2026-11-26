Пачка творога и пара яблок превращаются в гору ароматной выпечки: нежные «Конвертики» с золотистыми краями
ПроКазань
Из обычной пачки творога и двух яблок можно приготовить целый противень ароматной домашней выпечки. Творожные «Конвертики» получаются нежными внутри, слегка хрустящими по краям и наполненными сочной фруктовой начинкой.
Для этого рецепта не нужны дрожжи, длительное замешивание теста или дорогостоящие ингредиенты. На приготовление вместе с выпеканием уйдёт около часа, а аромат печёных яблок и корицы наполнит всю кухню.
Какие ингредиенты понадобятся
Для теста:
творог жирностью 5–9% — 200 г;
сливочное масло — 100 г;
пшеничная мука — 230–250 г;
куриное яйцо — 1 шт.;
сахар — 2 ст. л.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
соль — щепотка.
Для начинки:
яблоки — 2 шт.;
сахар — 1–2 ст. л.;
молотая корица — ½ ч. л.;
сливочное масло — 15 г.
Для украшения можно использовать сахарную пудру.
Как приготовить нежное творожное тесто
Творог разомните вилкой или протрите через сито, если он слишком зернистый. Добавьте размягчённое сливочное масло, яйцо, сахар и щепотку соли. Перемешайте до однородности.
Муку соедините с разрыхлителем и постепенно добавьте к творожной массе. Замесите мягкое тесто, которое практически не липнет к рукам.
Заверните его в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 15–20 минут.
Как сделать сочную яблочную начинку
Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте фрукты, сахар и корицу.
Готовьте на среднем огне 5–7 минут, периодически перемешивая. Яблоки должны немного размягчиться, но сохранить форму.
Перед использованием полностью остудите начинку.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: предварительное обжаривание яблок помогает избавиться от лишней влаги. Благодаря этому фруктовый сок не размочит тесто, а края конвертиков останутся аппетитными и хрустящими.
Как сформировать красивые «Конвертики»
Раскатайте охлаждённое тесто в пласт толщиной 3–4 мм и нарежьте квадратами размером примерно 8 × 8 см.
В центр каждого квадрата положите чайную ложку яблочной начинки. Соедините противоположные уголки теста и тщательно защипните их посередине.
Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Для более выраженной золотистой корочки поверхность можно смазать молоком.
Сколько выпекать творожные «Конвертики»
Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте заготовки примерно 20–25 минут до появления золотистой корочки.
Готовые конвертики переложите на решётку, немного остудите и при желании посыпьте сахарной пудрой.
Из указанного количества ингредиентов получится примерно 18–22 изделия в зависимости от их размера.
Чем ещё можно дополнить начинку
Вместе с яблоками в конвертики можно положить измельчённые грецкие орехи, изюм или немного апельсиновой цедры. Любителям более выраженного сливочного вкуса стоит добавить щепотку ванильного сахара непосредственно в тесто.
Такая выпечка хороша и тёплой, и холодной. Нежное творожное тесто, золотистые края и ароматная яблочная середина прекрасно сочетаются с горячим чаем, кофе или молоком.
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