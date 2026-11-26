Из обычной пачки творога и двух яблок можно приготовить целый противень ароматной домашней выпечки. Творожные «Конвертики» получаются нежными внутри, слегка хрустящими по краям и наполненными сочной фруктовой начинкой.

Для этого рецепта не нужны дрожжи, длительное замешивание теста или дорогостоящие ингредиенты. На приготовление вместе с выпеканием уйдёт около часа, а аромат печёных яблок и корицы наполнит всю кухню.

Какие ингредиенты понадобятся

Для теста:

творог жирностью 5–9% — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

пшеничная мука — 230–250 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для начинки:

яблоки — 2 шт.;

сахар — 1–2 ст. л.;

молотая корица — ½ ч. л.;

сливочное масло — 15 г.

Для украшения можно использовать сахарную пудру.

Как приготовить нежное творожное тесто

Творог разомните вилкой или протрите через сито, если он слишком зернистый. Добавьте размягчённое сливочное масло, яйцо, сахар и щепотку соли. Перемешайте до однородности.

Муку соедините с разрыхлителем и постепенно добавьте к творожной массе. Замесите мягкое тесто, которое практически не липнет к рукам.

Заверните его в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 15–20 минут.

Как сделать сочную яблочную начинку

Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте фрукты, сахар и корицу.

Готовьте на среднем огне 5–7 минут, периодически перемешивая. Яблоки должны немного размягчиться, но сохранить форму.

Перед использованием полностью остудите начинку.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: предварительное обжаривание яблок помогает избавиться от лишней влаги. Благодаря этому фруктовый сок не размочит тесто, а края конвертиков останутся аппетитными и хрустящими.

Как сформировать красивые «Конвертики»

Раскатайте охлаждённое тесто в пласт толщиной 3–4 мм и нарежьте квадратами размером примерно 8 × 8 см.

В центр каждого квадрата положите чайную ложку яблочной начинки. Соедините противоположные уголки теста и тщательно защипните их посередине.

Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Для более выраженной золотистой корочки поверхность можно смазать молоком.

Сколько выпекать творожные «Конвертики»

Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте заготовки примерно 20–25 минут до появления золотистой корочки.

Готовые конвертики переложите на решётку, немного остудите и при желании посыпьте сахарной пудрой.

Из указанного количества ингредиентов получится примерно 18–22 изделия в зависимости от их размера.

Чем ещё можно дополнить начинку

Вместе с яблоками в конвертики можно положить измельчённые грецкие орехи, изюм или немного апельсиновой цедры. Любителям более выраженного сливочного вкуса стоит добавить щепотку ванильного сахара непосредственно в тесто.

Такая выпечка хороша и тёплой, и холодной. Нежное творожное тесто, золотистые края и ароматная яблочная середина прекрасно сочетаются с горячим чаем, кофе или молоком.

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