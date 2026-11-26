После получения ключей от новой квартиры до переезда может пройти несколько месяцев: нужно сделать ремонт, купить мебель и технику. При этом семьям, которые снимают жильё, приходится одновременно платить за аренду и ипотеку.

По наблюдениям девелопера «Суварстроит», на фоне ужесточения ипотечных условий покупатели жилья комфорт-класса стали уделять больше внимания срокам переезда.

В сентябре компания вывела в продажу квартиры с чистовой отделкой в уже сданном «Доме Чемпионов» в ЖК «Станция Спортивная». К настоящему моменту продано около 40% предложенных квартир. В ЖК «Южный парк» с начала 2026 года покупатели приобрели половину квартир, представленных с дизайнерским ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

«Суварстроит» развивает направление готовых интерьеров с 2025 года. По данным компании, тогда девелопер первым на рынке Татарстана предложил квартиры с дизайнерским ремонтом, мебелью и техникой.

Сегодня в ЖК «Станция Спортивная» по программе «Нашим людям» представители социально значимых профессий могут приобрести квартиры с чистовой отделкой по цене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. В «Южном парке» выгода при покупке жилья с дизайнерским ремонтом достигает 3 млн рублей.

Готовые интерьеры представлены и в жилом комплексе бизнес-класса «Времена года». Квартиры оформлены по дизайн-проектам студии Well Home и укомплектованы мебелью и техникой. Среди особенностей — кухонные столешницы из кварцевого агломерата, встроенные холодильники и отдельные морозильные камеры, меблированные мастер-спальни и детские комнаты с базовым набором мебели.

Внимание уделяется и пространству за пределами квартир. В новых проектах «Суварстроит» предусмотрены лобби с зонами ожидания, гостевые санузлы, входы на уровне земли и закрытые дворы без машин. Во «Временах года» лифтами оборудованы даже пятиэтажные корпуса, а в «Станции Спортивной» предусмотрены площадки для хоккея, баскетбола, футбола и тенниса.

По данным девелопера, квартиры с готовой отделкой приобретают как по семейной, так и по стандартной ипотеке. Возможность быстрее переехать и сократить расходы на аренду становится дополнительным аргументом при выборе жилья.