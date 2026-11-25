Оставшийся после ужина рис часто используют на следующий день для приготовления гарниров, салатов или азиатских блюд. Однако неправильное хранение этой крупы может привести к пищевому отравлению. Причём даже повторный разогрев не всегда делает продукт безопасным.

Опасность связана не столько с возрастом приготовленного риса, сколько с условиями, в которых он находился после варки.

Почему приготовленный рис может стать опасным

В сыром рисе могут присутствовать споры бактерии Bacillus cereus, способные переживать обычную термическую обработку. Если после приготовления крупа долго остаётся при комнатной температуре, бактерии начинают размножаться.

Некоторые из них вырабатывают токсины, устойчивые к нагреванию. Именно поэтому повторное обжаривание или разогрев в микроволновой печи не гарантирует безопасности неправильно хранившегося продукта.

При этом рис может сохранять привычный запах, вкус и внешний вид.

Как правильно охлаждать рис после варки

Британское Агентство по пищевым стандартам (Food Standards Agency) рекомендует охлаждать приготовленный рис как можно быстрее, желательно в течение одного часа.

Для этого необходимо:

переложить крупу из кастрюли в неглубокий контейнер;

разделить большой объём риса на небольшие порции;

быстро охладить и убрать в холодильник;

поддерживать температуру хранения не выше +5 °C.

Не стоит оставлять рис на несколько часов в кастрюле или выключенной мультиварке. В таких условиях крупа остывает медленно, что способствует размножению бактерий.

Сколько можно хранить варёный рис

Согласно рекомендациям британских специалистов по пищевой безопасности, приготовленный рис желательно употребить в течение 24 часов при условии правильного охлаждения и хранения в холодильнике.

Если использовать крупу на следующий день не планируется, её лучше заморозить небольшими порциями.

Рис, оставленный на кухонном столе на всю ночь, необходимо выбросить. Продолжительная термическая обработка не позволит гарантированно устранить уже образовавшиеся токсины.

Как правильно разогревать вчерашний рис

Разогревать приготовленную крупу рекомендуется только один раз. При этом рис должен стать горячим по всему объёму, а не только по краям.

Чтобы гарнир не пересох в микроволновой печи, добавьте одну-две столовые ложки воды на порцию, накройте подходящей крышкой и перемешайте в процессе нагревания.

При разогревании на сковороде также можно использовать небольшое количество воды или растительного масла.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: доставайте из холодильника только то количество риса, которое собираетесь съесть. Так оставшаяся крупа не будет подвергаться повторным циклам нагревания и охлаждения.

Какие симптомы могут указывать на отравление

Пищевое отравление, связанное с Bacillus cereus, может сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей и спазмами в животе. Симптомы способны появиться уже через несколько часов после употребления заражённого продукта.

При выраженных симптомах, признаках обезвоживания или продолжительном ухудшении самочувствия необходимо обратиться за медицинской помощью.

Отказываться от приготовления блюд из вчерашнего риса необязательно. Главное — своевременно охлаждать крупу, соблюдать температурный режим и не разогревать её несколько раз. Эти простые правила помогут существенно снизить риск пищевого отравления.

Может быть интересно: