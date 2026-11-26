Мессенджер МАКС стал для жителей Татарстана цифровым хабом: здесь можно записаться к врачу, дистанционно закрыть больничный, получить госуслуги и решить вопросы с управляющей компанией. Аудитория платформы в республике превысила 1,6 млн человек — это более половины активных интернет-пользователей региона. В России же число пользователей МАКСа достигло почти 90 млн.

Как рассказал замминистра цифрового развития Татарстана Алексей Клонцак, внутри мессенджера работает мини-приложение «Госуслуг»: можно подать показания счетчиков, оплатить штрафы или записаться к врачу. Уведомления о готовности документов из МФЦ через МАКС уже получили около 1,5 млн человек. Также в мессенджере действует Цифровой ID, подтверждающий статусы многодетной семьи, пенсионера, студента или инвалида, а также возраст при покупке товаров 18+. Такой формат принимают почти 4 тыс. торговых точек.

В домовых чатах МАКСа, которых в республике создано более 15 тыс., состоят свыше 1 млн жителей. Разработчики готовятся внедрить туда искусственный интеллект для верификации сообщений: он будет отсеивать фейки, например старые фотографии, и оценивать массовость проблемы по лайкам и повторным жалобам. Если несколько человек сфотографировали переполненную мусорку или сломанные ворота, управляющая компания должна отреагировать без промедления.

Цифровизация затронула и медицину. За год через МАКС к врачу записались более 300 тыс. жителей, а дистанционным закрытием больничных ежемесячно пользуются свыше 10 тыс. человек, перенесших легкую форму ОРВИ. Замминистра здравоохранения республики Андрей Ефремов пояснил: если на очном приеме врач видит легкое течение болезни, он может предложить повторную консультацию по видеосвязи. Пациент вправе и сам попросить о таком формате — отказ врача, по его словам, является поводом для обращения.