Если привычное оливье уже не вызывает особого восторга, новогоднее меню можно разнообразить слоёным салатом «Прага». В нём нежное куриное мясо сочетается с пикантными солёными огурцами, сладковатой морковью и ароматным черносливом.

На первый взгляд такой набор продуктов кажется необычным, однако именно контраст вкусов делает блюдо интересным. Салат получается сочным, сытным и эффектно смотрится на праздничном столе благодаря разноцветным слоям.

Какие ингредиенты понадобятся

На 6 порций:

куриное филе — 300 г;

чернослив без косточек — 120 г;

солёные или маринованные огурцы — 150 г;

морковь — 2 шт.;

куриные яйца — 3 шт.;

консервированный зелёный горошек — 150 г;

репчатый лук — 1 шт.;

майонез — 150 г;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для маринования лука понадобятся две столовые ложки воды, столовая ложка уксуса 9%, чайная ложка сахара и щепотка соли.

Как подготовить продукты

Куриное филе отварите в слегка подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь и яйца отварите, очистите и натрите на крупной тёрке по отдельности.

Чернослив залейте тёплой водой на 10–15 минут, затем обсушите и нарежьте тонкими полосками. Огурцы измельчите небольшими кубиками и слегка отожмите от лишней жидкости.

Репчатый лук мелко нарежьте, залейте подготовленным маринадом и оставьте на 15 минут. После этого слейте жидкость.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: выбирайте мягкий чернослив с умеренной сладостью и без выраженного копчёного аромата. Он должен подчёркивать вкус куриного мяса, а не перебивать остальные ингредиенты.

В какой последовательности выкладывать салат «Прага»

Для праздничной подачи удобно использовать кулинарное кольцо диаметром 18–20 см. Подготовленные продукты распределите в следующем порядке:

Отварное куриное филе. Солёные огурцы. Маринованный репчатый лук. Натёртые яйца. Отварная морковь. Консервированный зелёный горошек. Нарезанный чернослив.

Куриное мясо, яйца и морковь покройте тонкой сеточкой майонеза. Поверх чернослива также можно нанести немного соуса, оставив часть сухофруктов открытыми для украшения.

Не стоит слишком сильно прижимать ингредиенты ложкой: свободно уложенные слои сохранят более нежную текстуру.

Сколько времени салат должен пропитываться

Готовую «Прагу» накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 2–3 часа. За это время ингредиенты пропитаются соусом, а вкус станет более гармоничным.

Перед подачей аккуратно снимите кулинарное кольцо. Украсьте салат свежей петрушкой, измельчёнными грецкими орехами или несколькими зёрнами граната.

Как сделать салат ещё интереснее

Вместо отварной грудки можно использовать запечённое куриное филе или мясо бёдер. Для дополнительного хруста подойдёт небольшое количество грецких орехов, а часть майонеза можно заменить густым натуральным йогуртом.

Главное преимущество «Праги» заключается в необычном сочетании сладких, солёных и кисловатых ноток. Чернослив придаёт блюду особый характер, огурцы добавляют пикантность, а курица и яйца делают его сытным.

Такой салат способен стать одним из самых запоминающихся блюд новогоднего стола и достойной альтернативой традиционному оливье.

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